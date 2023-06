Glenda Jackson: Oscar-Preisträgerin stirbt im Alter von 87 Jahren

Die Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson ist tot. Die vielfach ausgezeichnete britische Schauspielerin starb mit 87 Jahren in London.

Berlin. Die britische Schauspielerin und zweifache Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson ist tot. Das meldete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf Jacksons Agenten. Sie wurde 87 Jahre alt. Sie sei "nach kurzer Krankheit friedlich in ihrem Zuhause in Blackheath, London" eingeschlafen. Ihre Familie sei an ihrer Seite gewesen.

Nachdem der britische Star-Regisseur Peter Brook sie Mitte der 1960er-Jahre entdeckt hatte, schlüpfte Jackson in zahlreiche Rollen und avancierte zu einer der erfolgreichsten britischen Schauspielerinnen der 1970er-Jahre. In den USA wurde sie zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet:

1971: Liebende Frauen (Rolle der Gudrun Brangwen, Regie: Ken Russell)

1974: Mann, bist du Klasse! (Rolle der Vicky Allessio, Regie: Melvin Frank)

Jackson wurde nach ihrer Auszeichnung bei den Academy Awards noch zweimal für den Oscar und siebenmal für den Golden Globe nominiert. Zuletzt hatte Glenda Jackson nach Angaben ihres Agenten Lionel Larner noch die Dreharbeiten zum Film "The Great Escaper" an der Seite von Michael Caine beendet.

Glenda Jackson: Politische Karriere als Labour-Abgeordnete

Ihre Schauspielkarriere hängte sie 1992 zeitweise an den Nagel, als sie ins Parlament gewählt wurde. Bis 2015 saß sie für die Labour-Partei im Unterhaus. Später trat sie wieder in Filmen und im Theater auf.

Jackson wurde 1936 in einfache Verhältnisse in Birkenhead nahe Liverpool geboren. Im Jahr 1964 trat sie der Royal Shakespeare Company bei. Wenige Jahre später war sie auch auf der Leinwand zu sehen. (fmg/mit Material von dpa)