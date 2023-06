Kriminalität Zwei Verletzte in Dortmunder Fitnessstudio - fünf Festnahmen

In Dortmund wurde wegen einer unklaren Gefährdungslage in einem Fitnessstudio ein größeres Polizeiaufgebot angefordert. (Archiv)

Erneut werden in einem Fitnessstudio im Ruhrgebiet Menschen schwer verletzt. Nach Duisburg kommt es am Montag in Dortmund zu Gewalttätigkeiten.