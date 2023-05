Mutter tötet ihre Kinder und sich selbst

Schwieberdingen. Eine Mutter im baden-württembergischen Schwieberdingen soll am Pfingstwochenende ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend habe die 56-Jährige Suizid begangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit.

Die 13 Jahre alte Tochter und ihr 17 Jahre alter Bruder seien ersten Ermittlungen nach zwischen Sonntag- und Montagabend in der Wohnung der Familie getötet worden. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

An den Ostertagen hatten sich zwei ähnliche Fälle in Baden-Württemberg ereignet: In Hockenheim nahe Heidelberg soll sich damaligen Angaben zufolge eine Mutter an die Polizei gewandt haben, dass sie ihre neun und sieben Jahre alten Kinder umgebracht habe. In Ulm soll ein 40-jähriger Mann die sieben Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin mit einem Messer getötet haben.