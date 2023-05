Tina Turner: Rock-Legende stirbt mit 83 Jahren

Berlin. Tina Turner ist tot. Die legendäre Musikerin starb am Mittwoch nach langer Krankheit, wie ein Sprecher am Abend bekannt gab. "Tina Turner, die Königin des Rock 'n' Roll, ist heute in Frieden von uns gegangen", zitiert etwa der britische "Guardian" das Statement. Die 83-Jährige starb demnach in ihrem Haus in Kusnacht, im Schweizer Kanton Zürich. "Mit ihr hat die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild verloren."

Turner gilt als eine der erfolgreichsten Schwarzen Musikerinnen der Geschichte. Mit Songs wie "What's love got to do with it" gelangte die Schweiz-Amerikanerin zu Weltruhm. Nicht nur das: Anna Mae Bullock – so hieß Tina Turner mit bürgerlichem Namen – gilt als eine prägende Figur in der Geschichte des Rock 'n' Roll, die den Anteil Schwarzer Frauen an der Entstehung eines der einflussreichsten Musikgenres überhaupt vielfach zum Ausdruck brachte und die Stimme Schwarzer Frauen in der Musik verstärkte.

