Recklinghausen: 19-Jährige tot auf Schulhof entdeckt

Schüler fanden die leblose Frau am Montagmorgen auf dem Hof einer Grundschule in Recklinghausen. Der Schock bei den Kindern sitzt tief.

Recklinghausen. Am frühen Montagmorgen gegen 7 Uhr haben mehrere Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in Recklinghausen eine 19 Jahre alte Frau leblos auf einem Schulhof entdeckt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilten, konnte ein Notarzt nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Eine Obduktion der Leiche soll die Todesursache klären.

Notfallseelsorger kümmerten sich um die geschockten Kinder. Der Unterricht an der Schule fiel nach Angaben der Stadt Recklinghausen am Montag aus. (tok/afp)