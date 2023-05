Buntes Wasserbüffel verwüsten Garten und Pool in England

Wasserbüffel eines Ökohofs in Deutschland. 18 Wasserbüffel haben Garten und Pool eines Paares in Großbritannien verwüstet.

Überraschung am Morgen vor dem Frühstückstee: In einem Pool in England nehmen acht Wasserbüffel ein Bad. Die entflohenen Tiere konnten unverletzt wieder eingefangen werden.