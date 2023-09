Asiatische Hornisse breitet sich aus: Expertin erklärt die Gefahr

Invasive Arten Asiatische Hornisse in Deutschland: So gefährlich ist sie

Berlin. Eigentlich ist die Asiatische Hornisse in Südasien zu Hause. Doch sie breitet sich immer mehr in Europa – und in Deutschland – aus. Die Vespa Velutina, wie die Asiatische Hornisse mit richtigem Namen heißt, wurde in Europa erstmals 2004 in Frankreich nachgewiesen.

„Die Asiatische Hornisse wurde vermutlich mit asiatischen Importwaren eingeschleppt“, sagt Melanie von Orlow vom Nabu. Unterstützt durch den Klimawandel hat sich die Hornissenart nun hierzulande ausgebreitet. Inzwischen wurde sie in mehreren Teilen Deutschlands entdeckt – darunter Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Die Vespa Velutina ist eine kleinere Verwandte der Europäischen Hornisse (Vespa Crabro). Der größte Unterschied zwischen den beiden Arten: Die Europäische Hornisse gilt mittlerweile als bedrohte Art, während die eingewanderte Asiatische Hornisse sich innerhalb Europas sehr gut vermehrt.

Die Asiatische Hornisse gilt als invasiv, daher wird sie EU-weit zum Schutz der heimischen Biodiversität bekämpft. Dahingegen stehen Europäische Hornissen unter Artenschutz – es ist deshalb verboten, sie zu töten, zu verletzen oder zu fangen. Wird man dabei erwischt, drohen in den meisten Bundesländern hohe Bußgelder.

Asiatische Hornisse: Nicht aggressiv, aber trotzdem gefährlich

Für den Menschen ist die Asiatische Hornisse ungefährlich. „Die Tiere haben ihre Nester oft weit oben im Baum“, erklärt von Orlow. Außerdem verhielten sich die Hornissen normalerweise friedlich und defensiv, reagierten aber empfindlich bei Annäherungen unter zwei Metern an ihr Nest. „Die Stiche sind nicht gefährlicher als die einheimischer Wespenarten“, erklärt von Orlow. Hornissen zählen zur Familie der Wespen und sind allem Volksglauben zum Trotz nicht gefährlicher als normale Wespen.

Das Hauptproblem: Auf ihrem Speiseplan stehen unter anderem heimische Bienenvölker. „Sie jagt alles, was sie finden kann. Aber wenn Honigbienen in der Nähe sind, stellen diese in der Regel den Großteil der erjagten Insekten dar. Ihre Nahrung kann zu 80 Prozent aus Bienen bestehen“, erklärt die Nabu-Expertin.

Gerade im September und Oktober, wenn andere Nahrungsquellen wegfielen, würde die Asiatische Hornisse hauptsächlich Bienen jagen, so von Orlow. Die Hornissen würden die Fluglöcher von Bienenstöcken bewachen und die Bienen dort direkt abfangen. Das würde zu teils größeren wirtschaftlichen Schäden für Imker führen, die Expertin.

So sieht die Asiatische Hornisse aus

Die Asiatische Hornisse hat hervorragende Flugkünste, kann in der Luft ruhig stehen und rückwärts fliegen. Sie ist etwas kleiner als die Europäische Hornisse. Die heimischen Königinnen werden etwa 3,5 cm groß, die Asiatischen 3 cm. Die Arbeiterinnen erreichen eine Größe von ca. 2,4 cm. Auch in ihrer Farbgebung unterscheiden sich die Tiere. Während Europäische Hornissen für ihren gelben Hinterleib mit schwarzen Punkten und Banden bekannt sind, hat die Asiatische Hornisse eine schwarze Grundfärbung mit einem breiten orangen Streifen am Hinterleib und einer feinen gelben Binde am ersten Segment. Ihre Beine sind gelb gefärbt.

Wer eine Asiatische Hornisse entdeckt, sollte ein Foto machen, denn die Tiere und ihre Nester sind meldepflichtig. Dieses Bild kann dann inklusive Hinweis auf den Fundort an eine Meldestelle geschickt werden, die die Sichtungen dokumentiert. Das sind das zuständige Regierungspräsidium oder die Untere Naturschutzbehörde. Die Website velutina.de gibt eine Übersicht, an wen man sich in welchem Bundesland bei einer Sichtung wenden sollte.