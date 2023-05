Explosion in Ratingen (NRW): Weiteres Todesopfer – Haftbefehl erlassen

Polizisten sichern den Tatort in einem Hochhaus am Tag der Explosion.

Berlin. Bei einer heftigen Explosion in einem Hochhaus in Ratingen sind am Donnerstag (11. Mai) viele Einsatzkräfte schwer verletzt worden. Noch am selben Tag konnte die Polizei den Inhaber der Wohnung stellen. Spezialeinsatzkräfte hätten die Wohnung gestürmt und einen 57 Jahre alten Mann festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag vor Ort. Er soll die Beamten gezielt angegriffen haben. Gegen den 57-Jährigen wurde am Freitag ein Haftbefehl wegen wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen.

Polizei und Staatsanwaltschaft bezeichnen die Tat als heimtükisch. Diese sei zudem mit "gemeingefährlichen Mitteln" verübt worden. Nach den aktuellen Erkenntnissen wurden am Donnerstag zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt, zahlreiche weitere Beamten hatten leichte Verletzungen davongetragen. Fünf der verletzten Einsatzkräfte befanden sich am Freitag im künstlichen Koma. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Nach Explosion in Ratingen: Weiteres Todesopfer entdeckt – was aktuell bekannt ist

Kurz nach der Festnahme des Wohnungsinhabers fand die Polizei in dessen Wohnung eine weibliche Leiche. Dabei könnte es sich laut den Beamten um die Mutter des Tatverdächtigen handeln. Bestätigt ist das allerdings noch nicht. Am Freitag wurde bekannt, dass in dem Haus zudem ein zweites Todesopfer entdeckt wurde. Der Polizei zufolge sei ein älterer Mann gestorben, der in einem anderen Stockwerk des Hochhauses gelebt habe. Der "Spiegel" berichtete unter Berufung auf vertrauliche Dokumente der Ermittelnden, dass der Mann auf stündliche Pflege angewiesen gewesen sei.

Wir stehen immer noch unter den Eindrücken des gestrigen Einsatzes in #Ratingen. Fakt ist, dass zum jetzigen Stand bei dem Einsatz niemand gestorben ist. Unsere Kollegin und unser Kollege, aber auch die der Feuerwehr, befinden sich jedoch nach wie vor in einem kritischen Zustand. — polizei_nrw_me (@polizei_nrw_me) May 12, 2023

Aufgrund des Großeinsatzes sei das Pflegepersonal jedoch nicht bis zur Wohnung gekommen. Rettungskräfte hätten später nur noch den Tod feststellen können. Von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß es am Freitag, ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Todesfall und dem Einsatz sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Vertreter von Polizei und Feuerwehr sitzen bei einer Pressekonferenz am Tisch. Einen Tag nach der Explosion werden neue Details bekannt.

Foto: Federico Gambarin/dpa

Ratingen (NRW): Tatverdächtiger war bei Behörden bekannt – Haftbefehl beantragt

Das Motiv des Tatverdächtigen ist derzeit noch unklar. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen beantragt. Das gaben die Ermittlerinnen und Ermittler am Freitag in Düsseldorf bekannt. Der Mann wurde am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. In einer Befragung habe er sich noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert, so die Polizei. Ebenso habe der Mann auf anwaltlichen Beistand verzichtet. Ihm sei ein Pflichtverteidiger an die Seite gestellt worden.

Fest steht: Der 57 Jahre alte Tatverdächtige war den Behörden bereits bekannt. Gegen ihn habe laut Staatsanwaltschaft wegen eines nicht gezahlten Geldbetrags ein Vollstreckungshaftbefehl vorgelegen. Er habe auch Voreintragungen, "aber nichts Einschlägiges, nichts Vergleichbares".

Explosion wohl gezielter Angriff auf die Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstagmorgen in das Ratinger Wohngebiet mit vielen Hochhäusern gerufen. Der Grund: Sorge um eine Bewohnerin wegen eines übervollen Briefkastens. Als Polizei und Feuerwehr vor der Wohnungstür im 10. Stock standen, riss der 57-jährige Sohn der Frau plötzlich die Tür auf. Es kam zu einer Explosion, ein Feuerball traf die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei.

Dadurch seien laut Polizei eine 25-jährige Polizistin und ein 29-jähriger Polizist lebensgefährlich verletzt worden. "22 weitere trugen leichte Verletzungen davon", hieß es. Außerdem seien sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr schwer verletzt worden, drei davon lebensgefährlich.

Es habe sich bei der Explosion um eine gezielte Attacke auf die Einsatzkäfte gehandelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Bewohner soll gezielt eine brennende Flüssigkeit auf die Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geschleudert haben, so Dietmar Henning von der Polizei Düsseldorf. "Die Einsatzkräfte haben dann, selber brennend, den Ort verlassen."

Am Tatort machte sich auch Innenminister Herbert Reus (CDU, r), ein Bild von der Lage.

Foto: -/dpa

An dem Großeinsatz waren schließlich Dutzende Rettungswagen, Notärzte, Feuerwehrwehrautos und Polizeifahrzeuge beteiligt. Spezialkräfte sicherten das gesamte Hochhaus ab, auf den Balkonen der gegenüberliegenden Wohnungen brachten sich Scharfschützen in Stellung.

Motiv und Hintergrund des Tatverdächtigen noch unklar

Ratingens Bürgermeister Klaus Pesch äußerte sich entsetzt. "Diejenigen, die vorne im Feuer standen – das sind zehn bis zwölf Leute mit massivsten Verbrennungen – und die das hoffentlich überleben, werden das mit Sicherheit für den Rest ihres Lebens mit sich tragen", sagte er. Einige Opfer hätten schwerste Verbrennungen von bis zu 80 Prozent der Hautfläche. "Da ist wirklich Hoffen und Bangen."

Neben dem Motiv gibt auch der Hintergrund des Mannes Rätsel auf. NRW-Innenminister Reul sagte am Donnerstag, er habe sich "im Corona-Leugner-Umfeld gedanklich aufgehalten". Dies hätten erste Recherchen in sozialen Medien ergeben. Nach Angaben der Ermittlerinnen und Ermittler soll er außerdem der Prepper-Szene angehören. Die Wohnung habe den Eindruck gemacht, dass viele Vorräte angelegt worden seien. Zudem ließen Ermittlungen den Eindruck zu, dass der Mann zurückgezogen gelebt habe. Ob dies im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bisher noch unklar.

In dem Haus wurden außerdem mehrere Waffen gefunden. Eine PTB-Waffe sowie mehrere Messer und Dolche seien sichergestellt worden, sagte die Polizei Düsseldorf am Freitag. Außerdem sei ein Gefäß gefunden worden, aus dem der Verdächtige die brennbare Flüssigkeit auf die Einsatzkräfte geschleudert haben soll. (dpa/lro/csr)