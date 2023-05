Unfälle Explosion in Mailand - Fahrzeuge stehen in Flammen

Foto: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Feuerwehrleute Löschen einen Brand an einer Wohnung.

Foto: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Dichter, schwarzer Qualm steigt in den Himmel über Mailand. In der Innenstadt hat es eine schwere Explosion gegeben. Mehrere Fahrzeuge stehen in Flammen, ein Mensch wird verletzt.