Baden-Württemberg Unwetter sorgt für winterliche Verhältnisse in Südbaden

Ein Mann hält einen Haufen großer Hagelkörner in seinen Händen.

Große Teile Deutschlands durften sich in den vergangenen Tagen über teils sommerliche Temperaturen freuen. In Südbaden sah das am Nachmittag aber plötzlich ganz anders aus.