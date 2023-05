Krönung von Charles: Gottesdienst beginnt ++ So abgegrenzt sitzt Harry

Am heutigen Samstag wird König Charles III. offiziell gekrönt. Lesen Sie alle Entwicklungen und Nachrichten in unserem Royal-Blog.

Am Samstag wird König Charles III. in London gekrönt. Während sich bei Königin Elizabeth II. im Jahr 1953 noch 8000 Gäste in die Westminister Abbey zwängten, sind zur Krönung ihres Sohnes nur 2000 Gäste eingeladen.

Heute wird König Charles offiziell gekrönt, das gesamte Königreich steht Kopf

Charles und Camilla sind in der Wesminster Abbey angekommen

Zahlreiche prominente Gäste haben sich dort für die Krönung versammelt

Harry sitzt nicht in der ersten Reihe

London. Am heutigen Samstag ist es endlich so weit: König Charles III. wird nach dem Tod der Queen im September offiziell zum rechtmäßigen Monarchen Großbritanniens gekrönt. Der Gottesdienst in der Westminster Abbey hat begonnen.

Zahlreiche Prominente und Politiker haben sich für Charles‘ Krönung versammelt: darunter Frank-Walter Steinmeyer, Katy Perry, Fürst Albert und Charlène. Auch Prinz Harry hat es sich nicht nehmen lassen zu kommen.

Royal-News vom 6. Mai: Hindu liest aus der Bibel: Premierminister Sunak bei Krönung

12.34 Uhr: An der Krönung von König Charles III. hat sich auch der britische Premierminister Rishi Sunak beteiligt. Der Regierungschef las einen Vers aus der Bibel vor - als erster Hindu bei einer Krönung. Der 42-Jährige ist seit Oktober 2022 im Amt und damit der zweite Regierungschef in der Regentschaft von Charles. Zuvor war Liz Truss Premierministerin, sie trat aber nach wenigen Wochen wegen ihrer chaotischen Wirtschaftspolitik zurück.

Charles betet als erster König hörbar bei Krönung

12.22 Uhr: Charles III. hat als erster Monarch bei einer Krönung vor den Gästen hörbar gebetet. Das persönliche Gebet des 74-Jährigen wurde von der Church of England zuvor als "mächtige" Ergänzung des Gottesdiensts bezeichnet. Charles betete dafür, dass er "ein Segen" für alle Kinder Gottes "jeden Glaubens und jeder Überzeugung" sein möge.

Die Worte würden das Thema des "liebenden Diensts" widerspiegeln und seien teilweise von der Hymne "I Vow To Thee, My Country" (deutsch etwa: Ich schwöre Dir, mein Land) inspiriert, hieß es von der Kirche.

In seiner Autobiografie "Reserve" hatte Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry berichtet, der neue König sei tief religiös und bete jeden Abend. Als König von Großbritannien und Nordirland trägt Charles auch die Titel Verteidiger des Glaubens und Oberster Gouverneur (Supreme Governor) der Church of England. Wer das Gebet geschrieben hat, wurde wie üblich nicht bekannt gegeben.

König Charles III. legt Schwur ab

12.18 Uhr: Der Erzbischof von Canterbury hat König Charles III. im Rahmen der Krönungszeremonie einen traditionellen Schwur abgenommen. Der König bejahte bei dem Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey am Samstag mit der Hand auf der Bibel mehrere Schwurformeln. Dazu gehört ein Bekenntnis, Recht und Gesetz aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass Großbritannien und sein Königshaus protestantisch bleiben. Neu ist eine Einleitung, in der das Bekenntnis zur Wahrung der Glaubensfreiheit aller Menschen betont wird.

König Charles III. bekommt Bibel überreicht

12.12 Uhr: Beim Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey ist dem britischen König Charles III. eine Bibel überreicht worden. Dieses offizielle Geschenk der Kirche soll ihn daran erinnern, dass sie die wichtigsten Richtlinien für das Leben enthält. Der 74 Jahre alte Monarch gilt als tiefgläubig und ist qua Amt auch Oberhaupt der Church of England. Allerdings ist ihm wichtig, auch König andersgläubiger und nicht-religiöser Britinnen und Briten zu sein.

Thronfolger William mit Familie in der ersten Reihe bei Krönung

12.10 Uhr: Thronfolger Prinz William verfolgt die Krönung seines Vaters König Charles III. aus der ersten Reihe. Der 40-Jährige betrat die Westminster Abbey in London gemeinsam mit Ehefrau Prinzessin Kate und den Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis direkt hinter dem Königspaar. Der älteste Sohn Prinz George nahm als Ehrenpage an der Zeremonie teil. Ebenfalls in der ersten Reihe waren Charles' jüngster Bruder Prinz Edward und seine Ehefrau Herzogin Sophie platziert.

William, Prinz von Wales, und Kate, Prinzessin von Wales, gehen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in die Westminster Abbey vor der Krönungszeremonie von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla.

Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Krönungsfeier von Charles III. in Londoner Westminster Abbey begonnen

12.02 Uhr: In der Londoner Westminster Abbey hat die Feier zur Krönung von König Charles III. begonnen. Der Monarch zog am Samstag in einem mit Hermelin besetzten Mantel mit langer roter Schleppe in das Gotteshaus ein. An der etwa zweistündigen, jahrhundertealten Traditionen folgenden Zeremonie nehmen etwa 2300 Gäste teil, darunter Mitglieder anderer Königshäuser sowie Staats- und Regierungschefs wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Nach der Krönungsfeier werden König Charles III. und Königin Camilla in einer goldenen Kutsche in einer Krönungsprozession zum Buckingham-Palast zurückkehren. Tausende Menschen säumen die Prozessionsstrecke. Eingefleischte Royal-Fans haben teilweise schon seit Tagen vor Ort campiert, um sich gute Plätze zu sichern. Am Nachmittag wird die königliche Familie sich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zeigen und einen Überflug der Royal Air Force verfolgen.

König Charles trifft für seine Krönung in der Westminster Abbey ein.

Foto: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Prinz Harry in Westminster Abbey angekommen

11.49 Uhr: Prinz Harry ist zur Krönung seines Vaters König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey angekommen. Der 38-Jährige erreichte die Kirche gemeinsam mit Charles' Geschwistern Prinzessin Anne und Prinz Andrew sowie ihren Kindern. Weil er seine royalen Ehrentitel nach seinem Umzug in die USA ablegte, erschien Harry nicht in Uniform, sondern im Anzug. An der Brust trug er Medaillen, die er etwa für seinen Einsatz in Afghanistan erhalten hatte.

Harry nahm nicht in der ersten Reihe Platz, wie es angesichts seines fünften Platzes in der Thronfolge eigentlich erwartet werden könnte. Stattdessen war er weiter hinten platziert, bei seinen Cousinen und Cousins. Vorne war nur Platz für den innersten Kreis, die sogenannten „working Royals“, die offizielle Aufgaben für die Familie übernehmen. Harry und seine Ehefrau Meghan, die mit den Kindern Archie und Lilibet in den USA blieb, haben wiederholt scharfe Vorwürfe gegen die königliche Familie erhoben.

Prinz Harry ist in der Westminster Abbey zu Charles' Krönung eingetroffen.

Foto: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Charles und Camilla fahren in Prunk-Kutsche zur Westminster Abbey

11.31 Uhr: Charles und Camilla haben sich für Komfort entschieden: Sie nahmen auf dem Hinweg zur Kathedrale nicht die Goldene Kutsche, sondern die "Diamond Jubilee State Coach", eine Kutsche, die mit jedem Komfort ausgestattet ist.

So ist die Kutsche ausgestattet: elektrische Fensterheber, sechsfache Federung, Heizung und Klimaanlage Damit fällt sie wesentlich komfortabler aus als die „Golden State Coach“, in der Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren vom Buckingham Palace zur Krönung in der Westminster Abbey fuhr. Mitarbeiter gaben ihr damals sogar eine Wärmflasche mit, weil es sich um einen besonders typischen britischen Sommertag handelte: kalt und regnerisch.

Die diamantene Kutsche ist zwar moderner als die "Golden State Coach", kommt aber auch einfacher daher: Sie ist schwarz gestrichen und trägt das Wappen der königlichen Familie auf der Tür. Angefertigt wurde sie anlässlich des Diamantjubiläums von Königin Elizabeth II., 2014 kam sie erstmals zum Einsatz.

Charles und Camilla fahren in der "Diamond Jubilee State Coach" zur Westminster Abbey.

Foto: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Buhrufe gegen Prinz Andrew vor Krönung von Bruder Charles

11.18 Uhr: Vor der Krönung seines Bruders Charles ist Prinz Andrew von Schaulustigen ausgebuht worden. Die Rufe waren zu hören, als der Herzog von York am Samstagvormittag in einer Staatslimousine über die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey gefahren wurde. Der 63-Jährige wird bei der Zeremonie keine Rolle spielen und darf auch nicht Uniform tragen.

Andrew hatte seine royalen Pflichten 2019 wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal aufgegeben. Im Gegenzug für eine angeblich millionenschwere Zahlung verhinderte er einen Zivilprozess in den USA. Seine Mutter Queen Elizabeth II. entzog ihm aber seine militärischen Ehrentitel.

Scharfe Kritik an Festnahmen von Demonstranten in London

11.07 Uhr: Human Rights Watch hat die Festnahmen von Monarchie-Gegnern vor der Krönung von König Charles III. scharf kritisiert. "Dies ist etwas, das man in Moskau erwarten würde, aber nicht in London", sagte die Chefin der britischen Niederlassung der Menschenrechtsorganisation, Yasmine Ahmed, am Samstag einer Mitteilung zufolge. "Friedliche Proteste erlauben es den Menschen, die Mächtigen zur Verantwortung zu ziehen. Das ist etwas, dem die britische Regierung offenbar zunehmend abgeneigt zu sein scheint."

Der Bürgerrechtler Peter Tatchell twitterte, die Polizei habe riesige Absperrungen errichtet, um Monarchie-kritische Transparente zu verdecken. "Das Recht auf friedlichen Protest unterdrückt. Schande!"

Police arrest peaceful anti-monarchy protesters & have erected giant barriers to osbcure pro-republic banners. Right to freely protest suppressed. Shame! pic.twitter.com/oqTU1op0eX — Peter Tatchell (@PeterTatchell) May 6, 2023

Frauke Ludowig lacht über Camillas Witze

10.58 Uhr: In ihrem RTL Exklusiv Spezial zur Krönung erklärt Moderation Frauke Ludowig, was sie an Camilla besonders schätzt. Ludowig ist begeistert von Camilla und ihrem Lebenslauf von der "einstigen Mätresse zur gekrönten Königin".

Die Krönungsfeier von Charles III. in Londoner Westminster Abbey begonnen. Foto: Yui Mok / POOL / AFP

William, Prinz von Wales, und Kate, Prinzessin von Wales, gehen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in die Westminster Abbey vor der Krönungszeremonie. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Prinzessin Charlotte auf dem Weg zur Krönung von ihrem Großvater Charles. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images

Prinz Harry ist in der Westminster Abbey eingetroffen. Foto: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Charles und Camilla fahren in der "Diamond Jubilee State Coach" zur Westminster Abbey. Foto: Dan Mullan/Getty Images



Fürst Albert und Charlène auf dem Weg zur Westminster Abbey. Foto: Stuart C. Wilson/Getty Images

Schon gut gefüllt: Seit den frühen Morgenstunden am Samstag versammeln sich die Menschen für Charles' Krönung. Foto: SEBASTIEN BOZON / POOL / AFP

Immer mehr Gäste treffen vor der Krönungszeremonie von König Charles III. an der Westminster Abbey ein. Foto: Jane Barlow/PA/dpa

Unter den Gästen befindet sich auch die Sängerin Katy Perry. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

König Charles begrüßte am Freitag Gratulanten bei einem Rundgang vor dem Buckingham Palast. Foto: James Manning/PA Wire/dpa



Auch Kate (l), Prinzessin von Wales, schüttelte am Freitag Hände. Foto: Toby Melville/Pool Reuters/AP/dpa

Um sich gute Plätze zu sichern, verbrachten Fans die Nacht entlang der Krönungsroute in der Londoner Innenstadt. Foto: Peter Dejong/AP

Polizei bestätigt mehrere Festnahmen vor Krönung von König Charles

10.49 Uhr: Vor der Krönung von König Charles III. hat die Londoner Polizei mehrere Menschen festgenommen. "Die Personen werden wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs festgehalten", teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor seien bereits vier Menschen festgenommen worden, die Gegenstände zum Anketten dabei gehabt hätten. "Sie werden wegen des Verdachts der Verschwörung zur Erregung öffentlichen Ärgernisses festgehalten", hieß es. Eine Angabe, wie viele Menschen insgesamt festgenommen wurden, machte die Behörde zunächst nicht.

Die Polizei hatte einen rigorosen Kurs gegen Störer angekündigt. Die britische Regierung hatte zuletzt das Demonstrationsrecht drastisch verschärft. Insgesamt sind in London etwa 11 500 Beamte im Einsatz.

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Just Stop Oil lieferten sich entlang der Prozessionsroute Rededuelle mit Royals-Fans. Auch Gegner der Monarchie protestierten. Am Trafalgar Square, den die Kutsche von König Charles und Königin Camilla passieren wird, versammelten sich Hunderte Mitglieder der Gruppe Republic, die mit gelben Fahnen und Sprechchören gegen die Royals protestierten.

Mit "Not my King" demonstrieren Aktivisten gegen die Monarchie.

Foto: AFP

Scholz würdigt Klimaschutz-Engagement von König Charles

10.48 Uhr: Am Krönungstag von König Charles III. hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dessen Einsatz unter anderem für den Klimaschutz gewürdigt. "Für mich war und ist ganz wichtig, dass er jemand ist, der sich für eine enge Zusammenarbeit Großbritanniens mit der Europäischen Union einsetzt und der auch eine ganz eigene, wichtige Agenda hat, den Klimaschutz voranzubringen", sagte Scholz am Samstag am Rande eines Besuchs in Kenia. "Das wird uns auch helfen."

Am Tag der Krönung würdigt Bundespräsident Olaf Scholz Charles' Engagement zum Klimaschutz.

Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Das ist Charles und Camillas Ehrenpagen

10.31 Uhr: Der - laut Thronfolge - künftige britische König George erlebt die Krönung seines Großvaters Charles III. aus nächster Nähe mit. Der Neunjährige ist einer der vier Ehrenpagen - "Pages of Honour" - des Königs. Die halten zum Beispiel die Gewänder wichtiger Teilnehmer. Außer Prinz George, dem ältesten Sohn von Thronfolger Prinz William, wird Charles noch von drei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren unterstützt, die Söhne von Freunden der Royal Family sind. Camillas Ehrenpagen sind ihre drei Enkel - die 13-jährigen Zwillinge Gus und Louis sowie der 13-jährige Freddy - sowie ihr Großneffe Arthur Elliot (10).

Charles' Krönung: Das sind Camillas "Ladies in Attendance"

10.31 Uhr: Camilla stehen zwei "Ladies in Attendance" zur Seite. Diese Rollen übernehmen ihre jüngere Schwester Annabel Elliot (74) und ihre gute Freundin Fiona Mary Petty-Fitzmaurice (68), bekannt als Lady Lansdowne. Innenarchitektin Elliot ist nur selten bei royalen Anlässen zu sehen. In einer ITV-Dokumentation erzählte sie von ihrer Kindheit, und dass Camilla einst ihren Lieblingsstoffbären auf dem Anwesen der Großeltern begraben habe. "Ich habe ihr nicht vergeben, das schmerzt bis heute", sagte Elliot scherzhaft. Auch Lady Lansdowne ist Innenarchitektin. Sie wurde im November zu einer von sechs offiziellen Begleiterinnen der Königin ernannt.

Erster Blick auf das Königspaar am Buckingham-Palast

10.21 Uhr: Wenige Stunden vor der Krönung von König Charles III. haben Schaulustige in London einen ersten Blick auf den Monarchen erhascht. Charles und Königin Camilla erreichten am Morgen in ihrer Staatslimousine den Buckingham-Palast, wo sie sich für die Zeremonie vorbereiten wollten. Entlang der Prachtstraße The Mall jubelten zahlreiche Menschen dem Paar zu, das die Nacht im nahen Clarence House verbracht hatte.

Erste prominente Gäste wie Perry und Kerry bei Krönung

10.19 Uhr: Vor der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla haben sich die ersten prominenten Gäste in der Westminster Abbey versammelt. Unter ihnen waren der US-Klimabeauftragte und frühere Außenminister John Kerry und Popsängerin Katy Perry. Perry soll am Sonntag auch beim Krönungskonzert auftreten. Auch Schauspielerin Emma Thompson und Fürst Albert von Monaco kamen schon Stunden vor Beginn der Zeremonie in die Kirche.

Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter am 8. September 2022 König. Die Krönung symbolisiert lediglich seine Amtsübernahme. Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren.

Unter den Gästen befindet sich auch die Sängerin Katy Perry.

Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Leuchttafeln informieren: Prozessionsroute für Schaulustige voll

10.10 Uhr: Rund anderthalb Stunden vor Beginn der Krönungsprozession ist die Route für Schaulustige voll. Auf Leuchttafeln stand am Samstagvormittag "Processional Route full". Bei der Prozession, die um 11.20 Uhr am Buckingham-Palast starten soll, werden König Charles III. und Königin Camilla in der modernen "Diamond Jubilee State Coach" kutschiert. Sie soll um 11.53 Uhr an der Westminster Abbey ankommen, in der das Königspaar dann gekrönt wird.

Monarchie-Gegner bei Protest gegen Krönung festgenommen

9.53 Uhr: Bei Protesten gegen die Krönung von König Charles III. sind nach Angaben von Aktivisten sechs Menschen festgenommen worden. Darunter sei auch der Chef der Organisation Republic, Graham Smith, sagte der Aktivist Luke Whiting am Samstag der britischen Nachrichtenagentur PA. Fotos und Videos der Bewegung Alliance of European Republican Movements auf Twitter zeigten, wie Polizisten die Dokumente einiger Menschen prüften. Die Demonstranten wollten entlang der Prozessionsroute mit gelben Fahnen und der Aufschrift "Not my king" (Nicht mein König) gegen die Monarchie protestieren.

The organisers of the #notmyking protest have been arrested - police won’t say what for pic.twitter.com/qu5JgNhCgF — Alliance of European Republican Movements (@AERMorg) May 6, 2023

Für die Festnahmen habe die Polizei keine Begründung genannt, sagte Whiting. Vermutlich hätten sich die Sicherheitskräfte an einem mitgebrachten Megafon gestört.

Die britische Regierung hat das Demonstrationsrecht in letzter Zeit stark verschärft. So können Polizisten Kundgebungen bereits unterbinden, wenn sie davon schwere Störungen der Öffentlichkeit befürchten.

Straßenränder entlang der Prozessionsroute bereits gut gefüllt

9.09 Uhr: Einige Stunden vor Beginn der Krönungsprozession von Charles III. und Camilla sind gute Plätze entlang der Route bereits schwer zu finden. Beide Seiten an der Prachtstraße im Zentrum von London, die das Königspaar am Vormittag vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey führen wird, waren am Samstagmorgen schon gut gefüllt.

Deedee Bark etwa, die extra für die Krönung aus Arizona angereist und bereits um 07.00 Uhr da war, wollte das Geschehen daher auf einer Leinwand im Londoner Green Park verfolgen. "Man könnte wohl sagen, dass ich eine Royalistin bin", sagte Bark der dpa. "Für die Krönung musste ich einfach kommen."

Bei der Prozession, die um 11.20 Uhr am Buckingham-Palast starten soll, wird das Königspaar in der modernen "Diamond Jubilee State Coach" kutschiert. Sie soll um 11.53 Uhr an der Kirche ankommen, in der Charles und Camilla dann gekrönt werden.

Schon gut gefüllt: Seit den frühen Morgenstunden versammeln sich die Menschen für Charles' Krönung.

Foto: SEBASTIEN BOZON / POOL / AFP

Ablauf der Krönung nach Kritik an Treueschwur leicht verändert

9.09 Uhr: Nach scharfer Kritik an einem Aufruf der Church of England zu einem öffentlichen Treueschwur der Bevölkerung für König Charles III. ist die umstrittene Stelle im Gottesdienst kurzfristig leicht verändert worden. Der Erzbischof von Canterbury als geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche wird die Gemeinde nun "einladen", dem Monarchen ihre Unterstützung zu zeigen. Zunächst hatte es geheißen, er werde die Menschen in der Westminster Abbey sowie die Millionen an den Bildschirmen "aufrufen", dem König lautstark die Treue zu schwören. Diese Neuerung war als spaltend und anachronistisch kritisiert worden.

Charles habe der Änderung zugestimmt, hieß es in britischen Medien am Samstag. Sein Freund und offizieller Biograf Jonathan Dimbleby sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, der König hätte die "Homage of the People" (Tribut der Menschen) genannte Würdigung "abscheulich" gefunden.

Der geplante Teil sollte die Tradition ersetzen, dass andere Royals sowie Adlige vor dem König knien und ihm huldigen. Aus der Church of England hieß es zunächst, man hoffe, die bedeutende Änderung werde zu einem "großen Schrei in der ganzen Nation und auf der ganzen Welt zur Unterstützung des Königs" führen. Die Menschen sollten, wo sie auch standen, sagen: "Ich schwöre Ihrer Majestät wahre Treue sowie Ihren Erben und Nachfolgern gemäß dem Gesetz. So wahr mir Gott helfe." Die Anti-Monarchie-Organisation Republic kritisierte, die Formel bekenne sich etwa zu Charles' Bruder Prinz Andrew, der auf Rang acht der britischen Thronfolge steht und wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal äußerst unbeliebt ist.

Westminster Abbey öffnet für Gäste der Krönung

9.00 Uhr: Mehrere Stunden vor der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla hat die Westminster Abbey ihre Pforten für die Gäste geöffnet. Die ersten Teilnehmer betraten um kurz nach 8.30 Uhr die Kirche im Londoner Stadtzentrum. Die wichtigsten Gäste, darunter Staatschefs und die Mitglieder der Royal Family, sollten erst gegen 11.30 Uhr eintreffen, das Königspaar dann kurz vor Beginn des Gottesdiensts um 12.00 Uhr.

Insgesamt werden mehr als 2300 Gäste aus 203 Ländern erwartet. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.

Zahlreiche Royal-Fans strömen ins Londoner Stadtzentrum

7.39 Uhr: Bereits Stunden vor Beginn der Königsprozession von König Charles III. und Königin Camilla sind zahlreiche Schaulustige am frühen Samstagmorgen ins Zentrum von London geströmt. Hunderte Royal-Fans hatten die Nacht entlang der Prachtstraße The Mall campiert, um gute Plätze zu ergattern. Sie wird Charles und Camilla am Vormittag vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey führen. Einige Hartgesottene harrten dort bereits seit Tagen aus. Viele trugen Hüte, Brillen und Kleidung in den Farben der britischen Flagge.

It’s INSANE on the Mall!! The Queen’s Platinum Jubilee wasn’t nearly this crazy!! Goodness!😮 #Coronation pic.twitter.com/XQxS75ti4W — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) May 6, 2023

Bei der Prozession, die um 11.20 Uhr am Buckingham-Palast starten soll, wird das Königspaar in der modernen "Diamond Jubilee State Coach" kutschiert. Sie soll um 11.53 Uhr an der Kirche ankommen, in der Charles und Camilla dann gekrönt werden.

Angela Worrall (l) und Mave Greham stehen mit Flaggen ausstaffiert an der Straße vor dem Buckingham Palace.

Foto: Sina Schuldt/dpa

Charles und Camilla übernachten vor Krönung im Clarence House

5.11 Uhr: König Charles III. und Königin Camilla haben die Nacht vor ihrer Krönung nicht im Buckingham-Palast verbracht. Das Paar habe gemeinsam im Clarence House zu Abend gegessen, der offiziellen Residenz des britischen Thronfolgers, verlautete in der Nacht zum Samstag aus dem Palast. Am Morgen wollten Camilla und Charles in ihr Londoner Stadtschloss zurückkehren und von dort zur Westminster Abbey aufbrechen, wo sie am Mittag gekrönt werden.

Clarence House neben dem St. James's Palace wurde zwischen 1825 und 1827 erbaut und ist wenige Minuten zu Fuß vom Buckingham-Palast entfernt. Charles übernahm das Gebäude 2003 nach dem Tod seiner Großmutter, der "Queen Mum". Es bietet zahlreiche Stücke aus der Kunstsammlung des Königs. Vermutet wird, dass Charles sich dort immer wieder aufhalten wird, zumal der Buckingham-Palast weiterhin renoviert wird.

Royal-News vom 5. Mai: Abend vor der Krönung: Erste Staatsgäste kommen am Buckingham-Palast an

23.00 Uhr: Morgen ist der große Tag von König Charles III. und seiner Frau Camilla. Zur Krönung in der Westminster Abbey kommen neben zahlreichen Royals auch Politiker und Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Die ersten Gäste sind schon am Abend angekommen. Stau vor dem Buckingham-Palast – titelt die BBC. Zu den Gästen zählen unter anderem First Lady Jill Biden und die First Lady der Ukraine – Olena Zelenska. Von royaler Seite kommen neben den britischen Royals das Königspaare aus Spanien und das Kronprinzenpaar aus Dänemarkt.

König Charles III. (l) von Großbritannien spricht mit Olena Zelenska (r), First Lady der Ukraine, und Denys Schmyhal, Ministerpräsident der Ukraine, während eines Empfangs im Buckingham Palace für ausländische Gäste, die an seiner Krönung teilnehmen.

Foto: Jacob King/PA Wire/dpa

Deutschland wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. Am meisten diskutiert wird in den Medien aber der Besuch von Prinz Harry im Vereinigten Königreich. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Sohn von König Charles III. schon am Samstag in London angekommen. In einem Wagen soll er anschließend zum Buckingham-Palast gefahren sein.

Charles und Camilla sprechen U-Bahn-Ansagen

21.18 Uhr: In Großbritannien steht am Samstag alles im Zeichen der Krönung – und in London dürfte es voll werden. Damit es an Bahnhöfen nicht zu Unfällen kommt, wird per Durchsagen darauf hingewiesen, dass Fahrgäste die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig beachten sollen, auf Englisch: "Mind the gap".

Zu hören sind an diesem Tag jedoch nicht die normalen Ansagen. Vielmehr fordern der König und seine Frau Camilla die Reisenden höchstpersönlich auf, vorsichtig zu sein. Dafür haben sie extra Durchsagen eingesprochen. Diese sollen am Krönungswochenende in Zügen im ganzen Land und auch in der Londoner U-Bahn abgespielt werden.

Sound familiar? 🔊👀



Listen out for Their Majesties on @TfL and @NetworkRail on your travels this #Coronation weekend… and don’t forget to #MindTheGap. pic.twitter.com/LHyevsSRBg — The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023

20.02 Uhr: Morgen wird King Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt. Für viele Menschen ist das ein besonderes Ereignis – für die altehrwürdige Kirche eher nicht. Denn Charles ist bereits der 40. König, der in ihr die Krönungszeremonie durchläuft. Und nicht nur das: Mehr als 100 Royals wurden dort beigesetzt. Mehr über die wechselvolle Geschichte der Westminster Abbey lesen Sie hier.

Am Tag der Krönung: "God Save The King" beim Liverpool-Spiel

18.56 Uhr: Am Samstag spielt der FC Liverpool in der Premier League gegen den FC Brentford. Doch bei einigen Liverpool-Fans scheinen die Royals nicht hoch im Kurs zu stehen. Beim letzten Spiel buhten sie die britische Hymne aus und sangen ein abfälliges Lied über die Krönung. Beim Spiel am Samstag soll „God Save The King“ dennoch im Stadion ertönen.

18.25 Uhr: Zahlreiche Fans warten auf ihren König Charles III. Doch wer ist eigentlich offiziell geladen? Lesen Sie hier, wer alles auf der Gästeliste für die Krönung steht.

"Britisches Wetter" für den Tag der Krönung vorhergesagt

17.52 Uhr: Was wäre eine britische Krönung ohne britisches Wetter? Zumindest am Vortag ziehen immer wieder Regenschauer über die Hauptstadt London. Auch für den Krönungstag selbst ist Regen bei 16 Grad angesagt. Die Fans vor Ort lassen sich die gute Laune davon nicht verderben.

Royals-Fans schützen sich mit Regenschirmen im Union Jack-Style vor den Regenschauern.

Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

17.05 Uhr: Glückwünsche aus Deutschland erreichen den König: „King Charles III. tritt ein großes Erbe an. Durch sein facettenreiches Engagement wird er sichtbare Zeichen setzen“, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) laut einer Mitteilung. Rhein wünschte dem 74-jährigen Charles auch „gute Entscheidungen“ und „dass er mit seiner humorvollen Art Distanzen überwinden, die Menschen zusammenführen und sich für die Belange derer einsetzen kann, die selten Gehör finden“.

Fans campieren schon Tage vor der Krönung in London

16.55 Uhr: Unzählige Menschen sind bereits in den vergangenen Tagen nach London gekommen, um bei der Krönung am Ort des Geschehens zu sein. Einige davon verzichten auf ein Hotel und campieren in der Stadt, um sich so frühzeitig die besten Plätze entlang der Krönungsroute zu sichern.

16.16 Uhr: Zeit, um sich auf den kommenden Tag vorzubereiten, bleibt König Charles nicht. Am Nachmittag trifft er sich mit Vertretern des Commonwealth im Londoner Marlborough House. Die Generalsekretärin der des Staatenbunds, Patricia Scotland, begrüßt er herzlich. Eine Charme-Offensive dürfte auch angebracht sein, denn einige Commonwealth-Staaten hadern mit der britischen Krone und wollen den zukünftigen König nicht als Staatsoberhaupt.

16.03 Uhr: Die bevorstehende Krönung ist für das Vereinigte Königreich ein außergewöhnliches Ereignis. Denn es ist 70 Jahre her, dass zum letzten Mal ein Monarch oder besser gesagt eine Monarchin gekrönt wurde: 1952 beerbte Charles Mutter, Queen Elisabeth II., ihren Vater auf dem Thron. Die Zeremonie war damals ein Medienspektakel und wurde live in die ganze Welt übertragen – für die damalige Zeit eine absolute Ausnahme. Lesen Sie hier, wie die Krönung von Queen Elisabeth II. ablief.

Am Tag vor der Krönung: König Charles begrüßt die wartenden Menschen

15.49 Uhr: Am Nachmittag vor seiner Krönung zeigt sich König Charles III. volksnah: In London tritt er vor den Buckingham Palast, um die wartende Menge zu begrüßen. Die Menschen sind zum Teil aus weiter Ferne angereist, um bei dem denkwürdigen Ereignis vor Ort zu sein. Eine Frau hält ein Schild mit "USA loves King Charles!". Der König selber trägt einen blauen Anzug mit rosa Krawatte.

