David Beckham: Ex-Fußballer gesteht Zwangsstörung – "Ist seltsam"

Eine Fußball-Ikone zum Greifen nahe: In einer neuen Netflix-Doku zeigt sich David Beckham ganz privat – und spricht über Persönliches.

Romeo Beckham, Sohn der britischen Fußball-Ikone David Beckham, folgt den Spuren seines Vaters und setzt seine Karriere in England fort. Der 20-Jährige schließt sich bis zum Ende der Saison der zweiten Mannschaft des FC Brentford an. Zuvor lief der Angreifer für die U23 von Inter Miami auf, dem Klub seines Vaters.

Wie der Vater, so der Sohn: Romeo Beckham wechselt nach England

Berlin. David Beckham so offen wie nie: Schon bald kommt eine Netflix-Serie zum Leben des Fußballstars heraus. Thematisiert werden darin aber offenbar nicht nur Beckhams sportliche Erfolge, sondern auch sein Alltag als Geschäftsmann, Ehemann und Vater.

Laut britischer Medien wurden nun erste Ausschnitte der mehrteiligen Dokumentation bei einem Medien-Event in London gezeigt. Wie unter anderem "Daily Mail" und "The Sun" übereinstimmend berichten, geht der 47-Jährige darin erstmals näher auf seine Zwangsstörung ein.

David Beckham: Fußball-Ikone hat offenbar Ordnungsfimmel

In der Doku, die später in diesem Jahr erscheinen soll, offenbart Beckham demnach: "Ich putze so gut, dass ich mir nicht sicher bin, ob meine Frau das wirklich zu schätzen weiß, um ehrlich zu sein. [...] Und die Tatsache, dass ich, wenn alle im Bett sind, herumlaufe, die Kerzen reinige, das Licht richtig einstelle und dafür sorge, dass alles aufgeräumt ist..."

Der wohl persönliche Horror des Sportlers: Morgens die Treppen hinunterzugehen und auf herumstehende Tassen, Teller und Schüsseln zu blicken. Der Zwang, immer für Ordnung sorgen zu müssen, sei allerdings ermüdend, wie Beckham ebenfalls preisgebe.

"Ich schneide das Kerzenwachs ab, ich putze das Glas. Was mich am meisten stört: der Ruß um das Innere einer Kerze", erzähle der Ehemann von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham im Teaser weiter, "ich weiß, es ist seltsam."

In den Ausschnitten der Dokuserie sei außerdem zu sehen, wie der Ex-Fußballer die Modedesignerin kritisiert, weil diese wiederum das Salz nicht weggeräumt habe. "Posh Spice" betone allerdings, dass ihr Gatte "einfach perfekt" sei und sehr geschätzt werde.

"Daily Mail" zufolge habe Netflix Beckham 18 Millionen Euro (umgerechnet 16 Millionen Pfund) für die Filmrechte gezahlt.