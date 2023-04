Duisburg: Offenbar mehrere Verletze bei Messerangriff – Was bekannt ist

In einem Duisburger Fitnessstudio sind anscheinend mehrere Personen verletzt worden. SEK-Kräfte sind vor Ort. Was bislang bekannt ist.

Duisburg am Dienstagabend (18. April): Im Fitnessstudio der Kette John Reed an der Schwanenstraße in der Duisburger Altstadt sind bei einem Angriff mehrere Menschen verletzt worden.

Berlin/Duisburg. Großeinsatz der Polizei in Duisburg: In einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind am Dienstagabend offenbar mehrere Personen durch Messerstiche verletzt worden. Das berichtet die "WAZ", die wie dieses Portal zur Funke Mediengruppe gehört. Laut einem Sprecher der Polizei Duisburg habe es einen "Angriff im Sportstudio mit mehreren Verletzten" gegeben.

Über die Art des Angriffs und die Schwere der Körperverletzungen machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Unklar sei, ob ein Täter verantwortlich ist oder mehrere Täter beteiligt waren. Dass ein Täter auf der Flucht sei, konnte der Sprecher nicht bestätigen.

Die Polizei hat am Dienstagabend für einen Großeinsatz weite Teile der Altstadt abgesperrt. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei ist vor Ort. (bef)