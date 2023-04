Seit Sonntag wüten Flammen in dem auch bei Touristen beliebten Nationalpark Khao Yai. Und auch der Extrem-Smog macht Thailand weiter zu schaffen.

Asien Thailand: Waldbrand in berühmtem Nationalpark

Bangkok. In Thailand bedroht ein Waldbrand den auch bei Touristen beliebten Nationalpark Khao Yai. Die Flammen wüteten bereits seit Sonntag auf einem Berg in der Provinz Nakhon Nayok und hätten nun auf den für seine malerischen Wasserfälle und Dschungelpfade berühmten Nationalpark übergegriffen, berichtete die Zeitung „Bangkok Post“ heute unter Berufung auf den Chef des Schutzgebietes, Chaiya Huayhongthong.

Khao Yai gehört seit 2005 zum Weltnaturerbe der Unesco. Der Park liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Rund 200 Ranger und ein Löschhubschrauber seien im Einsatz, um das Feuer zu löschen, sagte Huayhongthong. „Es ist schwierig, das Feuer zu löschen, weil das Gelände steil und schwer zu erreichen ist. Außerdem schüren trockener Bambus und Blätter das Feuer“, sagte er. Wie groß die Schäden sind, sei noch unklar.

Neben Waldbränden gehen in Nordthailand und den Nachbarländern Laos und Myanmar auch die Brandrodungen weiter. Am Ende der Trockenzeit brennen Bauern jedes Jahr ihre Zuckerrohr- und Reisfelder ab. Zwischen Januar und April kommt es deshalb häufig zu hohen Feinstaubwerten - jedoch ist die Lage in diesem Jahr dramatisch.

Über Chiang Mai hängt seit Wochen dichter Smog.

Foto: Wichai Taprieu/AP/Archiv

Die auch bei Touristen beliebte Tempelstadt Chiang Mai rangiert seit Wochen immer wieder auf Platz 1 der Städte mit der höchsten Luftverschmutzung der Welt. Am Donnerstag lag die historische Stadt gleich hinter Peking auf Platz 2. Betroffen ist auch Chiang Rai am Goldenen Dreieck.

Der toxische Smog bedroht auch die wichtigen Songkran-Feiertage, die heute begonnen haben. Mit dem so genannten Wasserfest läutet Thailand das neue Jahr nach dem Mondkalender ein - viele Menschen sind dann auf Reisen. In Chiang Mai und anderen Städten im Norden befürchtet die Tourismusbranche einen deutlichen Einbruch durch die gesundheitsschädliche Luftverschmutzung.