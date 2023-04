Freundlicher Ostermontag - danach wird es regnerisch

Am Ostermontag hält der Frühling Einzug in Deutschland. Am Oberrhein kann es bis zu 20 Grad warm werden.

Gelbe Stiefmütterchen vor einem Magnolienbaum im Küchengarten in Gera.

Offenbach. Osterspaziergänger können sich freuen: Am Ostermontag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes von der Ostsee bis in den Süden länger freundlich, von der Börde und Brandenburg bis zu den Alpen sogar verbreitet wolkenlos. Nur im Nordwesten ziehen Wolken auf, die das Osterwetter trüben, berichteten die DWD-Meteorologen am Sonntag.

Mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad ist es am Ostermontag weitgehend frühlingshaft-mild. Am Oberrhein sind sogar bis 20 Grad möglich. Allerdings ziehen vor allem im Westen und Nordwesten schon am Montagabend dichte Wolken auf, die einen deutlichen Wetterwechsel ankündigen.

Von Dienstag an wird es nämlich regnerisch, windig, teils sogar stürmisch. Gelegentlich sind Gewitter möglich, und auch die Temperaturen gehen zurück. So liegen die Tageshöchsttemperaturen meist zwischen 11 und 16 Grad.

Auch am Mittwoch ist es nach DWD-Angaben überwiegend bewölkt. Vor allem im Süden ist länger andauernder Regen möglich. Doch auch in anderen Teilen Deutschlands muss mit Schauern und vereinzelten Gewittern gerechnet werden. Im Westen ist auch stürmischer Wind möglich.