Autofahrer verletzt am Flughafen Köln/Bonn mehrere Menschen

In einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn hat ein Autofahrer am Freitag mehrere Fußgänger verletzt.

Großer Polizeieinsatz am Flughafen Köln/Bonn: Ein Mann fährt dort am Freitagvormittag in einem Parkhaus auf mehrere Autos und Fußgänger zu. Diese können ihm glücklicherweise ausweichen, so dass es nur zu leichten Verletzungen kommt.