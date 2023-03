Urlaub 2023: Deutsche planen trotz gestiegener Preise zu fliegen

Nach drei Jahren voller pandemiebedingter Einschränkungen ist die Sehnsucht nach der Ferne bei vielen groß. Eine hohe Nachfrage, steigende Energiepreise und Inflationsrate treiben die Reisekosten dieses Jahr allerdings besonders in die Höhe. Vor allem beim Fliegen muss man tiefer in die Tasche greifen. Aber hält das die Menschen in Deutschland ab, auch 2023 eine Flugreise zu buchen? Offenbar nicht, wie eine Befragung des Meinungsforschungsinstitut "Civey" zeigte.

Fliegen 2023: Planen die Deutschen trotz hoher Preise eine Flugreise?

Befragt wurden Menschen, die in den letzten 12 Monaten schon einmal eine Urlaubsreise mit dem Flugzeug unternommen haben. 69 Prozent von ihnen gaben an, dass sie trotz gestiegener Flugpreise ihren Urlaub 2023 erneut mit einer Flugreise planen. 10 Prozent sagten, sie wollen auf das Auto umsteigen. Schlappe 4 Prozent wollen dieses Mal mit dem Zug verreisen und nur 3 Prozent möchten bei ihrem Urlaub andere Verkehrsmittel wie z. B. den Bus benutzen.

Laut dem Vergleichsportal "Swoodoo" sollen die Flugpreise teils um bis zu 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Die höheren Preise merkt man vor allem bei Kurzstreckenflügen innerhalb von Europa: Wer nach Antalya reist, zahlt 52 Prozent, nach Florenz und Bologna rund 65 Prozent mehr. Aber auch bei Interkontinentalflügen zeigt sich ein Preisanstieg. Flüge nach Tokio kosten rund 58 Prozent mehr, nach Christchurch 23 Prozent und nach Sydney 24 Prozent mehr.