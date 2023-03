S-Bahn: Unbekannter greift Reisenden mit Schere an

Zwei deutsche Bahnhöfe schaffen es in die Top 10 der schlechtesten europäischen Bahnhöfe. Beide sind in Berlin.

Berlin. In der S-Bahn-Linie S3 in Berlin griff am Samstagmorgen ein bisher unbekannter Täter einen anderen Fahrgast mit einer Schere an. Der Reisende erlitt Stichverletzungen im Gesicht. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe und sucht nach Zeugen.

Demnach sollen zwei Jugendliche und ein unbekannter Mann auf der Fahrt zwischen den S-Bahnhöfen Erkner und Wilhelmshagen in Streit geraten sein. Um 3:40 Uhr beobachtete ein Zeuge die Jugendlichen, wie sie sich dem schlafenden Mann näherten und ihn belästigten.

Als der Mann aufwachte, zog er eine Schere, woraufhin die Jugendlichen sich entfernten. Sie stiegen am S-Bahnhof Wilhelmshagen aus der Bahn aus. Als der Zeuge des Vorfalls den Mann nach dessen Befinden befragte, soll dieser den 33-Jährigen plötzlich mit der Schere in der Hand angegriffen haben.

Vier Stiche ins Gesicht

Der Mann traf das Opfer viermal im Gesicht. Es flüchtete auf den Bahnhofsvorplatz. Die Stichverletzungen des Zeugen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Bundespolizei gegen den unbekannten Täter. Wer sachdienliche Hinweise zur beobachteten Tat oder zur Identität des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.