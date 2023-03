ESC 2023: Teya & Salena mit "Who The Hell Is Edgar?" für Österreich

Teya und Salena fahren für Österreich zum ESC 2023. Erfahren Sie hier alles über das Duo und seinen Song "Who The Hell Is Edgar?".

Eurovision Song Contest ESC: Teya & Salena – "Who The Hell Is Edgar?" für Österreich

Berlin. In Österreich steht schon seit Ende Januar fest, wer das Land beim Eurovison Song Contest 2023 vertreten wird: Teya & Salena gehen für die Alpenrepublik als erstes weibliches Duo an den Start. Der ORF hat den Beitrag intern ausgewählt und auf einen öffentlichen Vorentscheid verzichtet.

Sie werden mit ihrem Song "Who The Hell Is Edgar?" am 11. Mai im zweiten ESC-Halbfinale antreten. Die beiden Sängerinnen lernten sich bei der österreichischen Casting-Show "Starmania" kennen.

ESC 2023: Teya & Salena fahren für Österreich nach Liverpool

Teya (22), bürgerlich Teodora Spiric, kommt ursprünglich aus Serbien. Ihre musikalischen Vorbilder sind Adele und Amy Winehouse. Schon in jungen Jahren lernt sie Singen, spielt Saxophon in einem Jazzorchester und hat Auftritte in Musicals.

Teya sagt: "Schon als Kind wollte ich zum Eurovision Song Contest, weil er die Idee verkörperte, dass auch große Träume wahr werden können, egal, wer man ist und wo man herkommt. Ich kann es kaum erwarten, auf dieser Bühne zu stehen! Nur dann wird mein siebenjähriges Ich glauben, dass das alles echt ist."

Salena (24), eigentlich Selina-Maria Edbauer, hat bereits 2017 bei "The Voice of Germany" teilgenommen. Sie konnte erste Erfahrungen bei Auftritten als Straßenmusikerin in Wiener U-Bahn-Stationen sammeln. Ein Erweckungsmoment war für Salena der Auftritt von Conchita Wurst beim ESC 2014. Sie sagt dazu: "Damals habe ich Conchita auf der Bühne gesehen und meinen Eltern gesagt, dass das genau das ist, was ich will – eine riesige Bühne und Menschen, die Musik genauso empfinden wie ich. Von da an arbeitete ich noch härter an mir und meinem Gesang."

Österreich beim ESC 2023: Das ist Teyas & Salenas Lied "Who The Hell Is Edgar?"

Der Uptempo-Song, am Weltfrauentag veröffentlicht, ist durch einen tanzbaren Bass-Rhythmus gekennzeichnet – und hat eine feministische Botschaft. Teya und Salena thematisieren in ihrem Song, wie es ist, als Musikerinnen in eine männlich dominierte Branche zu geraten.

Teya erklärt: "Es fühlt sich oft so an, als müsse man sich immer wieder beweisen, um ernst genommen zu werden. Dadurch, dass wir Edgar Allan Poe als den tatsächlichen Schreiber des Songs darstellen, wollen wir Aufmerksamkeit auf diesen Teil des Musikbusiness leiten."

Das Lied mit dem Refrain "Poe, Poe, Poe, Poe, Poe" haben die beiden selbst komponiert. Unterstützt hat sie dabei der tschechische Musikproduzent Ronald Janecek und der Schweizer Pele Loriano. Dieser hat bereits mehrfach Songwritingcamps für ESC-Beiträge abgehalten.

Teya & Salena mit "Who The Hell Is Edgar?": Der österreichische ESC-Beitrag im Video

So erfolgreich war Österreich zuletzt beim Eurovision Song Contest

2014 gewann Conchita Wurst mit dem Stück "Rise Like a Phoenix" den 59. ESC in Kopenhagen. Seitdem war nur 2018 César Sampson mit Platz drei positiv aufgefallen. Bei den letzten drei Veranstaltungen waren die Erfolge überschaubar. Keiner der Acts schaffte es ins Finale.

Jahr Act Titel Platz 2017 Nathan Trent "Running On Air" 16 2018 César Sampson "Nobody But You" 3 2019 Paenda "Limits" nicht für das Finale qualifiziert 2021 Vincent Bueno "Amen" nicht für das Finale qualifiziert 2022 Lumix und Pia Maria "Halo" nicht für das Finale qualifiziert

Eurovision Song Contest 2023: Das sind die ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer

