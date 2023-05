ESC 2023: Dänemark schickt Reiley mit "Breaking My Heart"

Reiley fährt für Dänemark zum ESC 2023 nach Liverpool. Erfahren Sie hier alles über den Künstler und sein Lied "Breaking My Heart".

Es ist wieder soweit: Im Mai findet der 67. ESC statt. Diesmal aber nicht im Gewinnerland, sondern in Liverpool.

ESC 2023: Alle Infos zum Song Contest in Liverpool

Dänemark sorgt beim Eurovision Song Contest 2023 für ein Novum. Denn das Land schickt den von den Färöer-Inseln stammende Sänger Reiley nach Liverpool. Noch nie stand eine Person, die von der Inselgruppe im Atlantik stammt, auf der ESC-Bühne.

ESC 2023: Reiley fährt für Dänemark nach Liverpool

Mit erst 20 Jahren gehört Reiley zu den jüngsten Künstlern auf der ESC-Bühne – zumindest den Angaben seiner Plattenfirma zufolge. Doch inzwischen steht fest, dass Reiley von seinem Team "jünger" gemacht wurde. Tatsächlich soll er bereits 25 sein. Der junge Mann selbst spielt mit dem Geheimnis: In einem Interview sagte er, er habe kein Alter – und sei wie Peter Pan.

Solche Spielchen – gewollt oder nicht – können beim ESC durchaus helfen und bereits vor der TV-Show für die nötige Aufmerksamkeit sorgen. Die hat Reiley aber ohnehin bereits: Bekannt wurde er über Instagram und TikTok. Auf der Kurzvideo-Plattform hat er inzwischen über zehn Millionen Follower – diese stammen aber vermehrt aus Asien und Nordamerika. Nun, so sagt der Influencer selbst, könne er durch den Eurovision Song Contest auch in Europa bekannter werden.

Zu dem scheint er perfekt zu passen. Reileys androgynes Auftreten ist wie für den ESC gemacht. Auf der Bühne agiert der 20-oder-25-Jährige routiniert und spielt gekonnt mit der Kamera. Stimmlich ist dagegen durchaus noch Luft nach oben. Lesen Sie auch: Das waren die Teilnehmer bei ESC 2022

Reiley vertritt Dänemark mit "Breaking My Heart" beim ESC 2023.

Foto: Reiley/DR

Dänemark beim ESC 2023: Das ist Reileys Lied "Breaking My Heart"

"Breaking My Heart" ist eine ESC-typische Elektropop-Nummer, die jederzeit im Radio laufen könnte und sicherlich auch außerhalb von Dänemark ihre Fans finden wird. Die Melodie ist eingängig und bleibt schnell im Ohr. Der Song ist nichts Neues und auch nicht besonders außergewöhnlich – aber durchaus gefällig.

Etwas ungewöhnlich: Gerade im Refrain wird bei dem Lied viel mit Sound-Effekten (Stichwort: Auto-Tune) gearbeitet. Das mag in aktuellen Popnummern keine Ausnahme sein. Auf der ESC-Bühne könnte es aber zum Problem werden, denn dort muss live gesungen werden. Und nicht nur das: Auch während der Strophen schwächelt Reiley stimmlich immer wieder. Auch interessant: Alle Gewinner des Eurovision Song Contests im Überblick

Gelegen dürfte ihm da kommen, dass der Background-Gesang beim Eurovision Song Contest inzwischen vom Band kommen darf. Lange musste auch er live vorgetragen werden. Es scheint also wahrscheinlich, dass das dänische ESC-Team auf diese Möglichkeit setzt, um Reileys stimmliche Schwächen zu verbergen. Bereits im dänischen Vorentscheid "Dansk Melodi Grand Prix" deutete sich das an: Der Gesang vom Band war teilweise so laut, dass der Künstler selbst kaum zu hören war.

Reiley mit "Breaking My Heart": Der dänische ESC-Beitrag im Video

YouTube: Riley – "Breaking My Heart"

So erfolgreich war Dänemark zuletzt beim Eurovision Song Contest

Genau zehn Jahre ist es her, dass Dänemark den Eurovision Song Contest zuletzt für sich entscheiden konnte. Damals gewann Emmelie de Forest mit "Only Teardrops". Zuvor konnte das Land den ESC bereits zweimal – 1963 und 2000 – für sich entscheiden. In den vergangenen Jahren waren die Erfolge dagegen eher überschaubar. 2021 und 2022 reichte es nicht einmal für den Einzug ins Finale:

Jahr Act Titel Platz 2017 Anja Nissen "Where I Am" 20 2018 Rasmussen "Higher Ground" 9 2019 Lonora "Love is Forever" 12 2021 Fyr og Flamme "Øve os på hinanden" nicht für das Finale qualifiziert 2022 Reddi "The Show" nicht für das Finale qualifiziert

