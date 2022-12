Kriminalität Messerangriff in Tankstelle im Münsterland - Mann gestorben

Ein Polizeifahrzeug steht vor der Tankstelle in Lengerich.

Der Pächter einer Tankstelle ist tot, der mutmaßliche Angreifer befindet sich laut Staatsanwaltschaft weiter in kritischem Zustand. Was ist in Lengerich passiert?