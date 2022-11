Christiane Hörbiger ist tot. Die österreichische Schauspielerin starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in ihrer Geburtsstadt Wien.

Wien. Sie galt als österreichische Schauspiellegende und war auch in Deutschland in unzähligen Filmen und Fernsehserien zu sehen: Christiane Hörbiger. Nun ist sie laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Zuerst hatte die österreichische Zeitung "Kurier" über Hörbigers Tod berichtet. (fmg/dpa)

Mehr in Kürze.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.