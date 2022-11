Mondfinsternis im November 2022: Alle Fakten zum Blutmond

In Amerika, Afrika und Teilen Europas war in der Nacht ein seltenes Himmelsschauspiel zu bewundern. Bei der Mondfinsternis färbte sich der Erdtraband blutrot.

Blutmond zieht Menschen in aller Welt in seinen Bann

Berlin. Es ist nicht nur Vollmond: Am Dienstagabend, den 8. November, erstrahlt zum zweiten Mal in diesem Jahr der Blutmond. Die erste totale Mondfinsternis des Jahres 2022 ereignete sich im Mai. Nun kommt es erneut zu dem Naturphänomen. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zur Entstehung einer Mondfinsternis zusammenfasst und erklären, wo Sie den Blutmond beobachten können.

Was ist eine Mondfinsternis? Und welche Unterschiede gibt es?

Mondfinsternis ist nicht gleich Mondfinsternis. Abhängig davon, wie tief der Mond in den Erdschatten eintaucht, wird zwischen einer Kernschatten- und Halbschattenfinsternis unterschieden. Wird der Mond dabei ganz oder nur teilweise verdunkelt, handelt es sich entweder um eine totale oder partielle Finsternis.

Bei der Mondfinsternis am 8. November erleben wir eine totale Kernschattenfinsternis, die auch einfach als totale Mondfinsternis bezeichnet wird. Das bedeutet, dass der Mond in vollem Umfang in den Kernschatten der Erde eintritt. Die letzte totale Mondfinsternis ereignete sich in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai 2022. Auch interessant: Was genau sind Sternschnuppen – und woher kommen sie?

Tritt der Mond bei einer Finsternis nur in den Halbschatten der Erde, spricht man auch bei vollem Eintritt in den Schatten nicht von einer totalen Mondfinsternis, sondern einer totale Halbschattenfinsternis. Diese Art der Mondfinsternis ist jedoch selten, da der Halbschatten der Erde nicht viel größer ist als der Durchmesser des Mondes.

Die letzte totale Halbschattenfinsternis ereignete sich im März 2006 und wird voraussichtlich erst wieder 2053 zu sehen sein. Lesen Sie auch: Sonnenfinsternis 2022 - Wann und wo man sie sieht

Mondfinsternis im November: Das ist ein Blutmond

Auch wenn von einer totalen Mondfinsternis gesprochen wird, ist der Mond weiterhin sichtbar. Allerdings nicht im klassischen leuchtenden Weiß, sondern rötlich. Das Sonnenlicht wird in den Luftschichten der Erdatmosphäre nach innen gebrochen, wobei die kurzwelligen blauen Anteile der Strahlung geschwächt werden.

Der Mond wird deshalb nur noch von langwelligen roten Anteilen der Sonnenstrahlung erreicht, weshalb er braun-rötlich sichtbar wird. Die totale Kernschattenfinsternis wird deshalb auch als Blutmond bezeichnet.

Bei einer Mondfinsternis verfärbt sich der Mond rot.

Wo ist der Blutmond am 8. November sichtbar?

Die Mondfinsternis ist nicht überall zur selben Zeit in vollem Umfang zu sehen. Das liegt daran, dass der Mond verschiedene Etappen durchläuft, bis er als Blutmond in Erscheinung tritt. Er wandert also nicht sofort durch den Kernschatten der Erde. Es kommt zunächst zu einer Halbschattenfinsternis, dann zu einer partiellen Kernschattenfinsternis und letztendlich zu einer totalen Kernschatten- oder Mondfinsternis. Mehr zum Thema Astronomie: Leoniden – So sieht man die Sternschnuppen im November

In Deutschland wird der Blutmond im Westen des Landes zu sehen sein, da sich der Mond noch unterhalb des Horizonts befindet, wenn er in den Schatten der Erde eintritt. Laut „timeanddate.de“ beginnt die Schattenwanderung um 09:02 Uhr und endet um 14:56 Uhr. In dieser Zeit wird die Mondfinsternis teilweise in Nord- und Osteuropa zu beobachten sein und in gesamtem Umfang in Amerika, Australien und Asien.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.