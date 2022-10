Winterzeit: Wann ist Zeitumstellung im Oktober 2022?

Berlin. Obwohl die Zeitumstellung immer wieder für Diskussionen sorgt, stellen wir in Deutschland nach wie vor zweimal im Jahr die Uhren um eine Stunde vor oder zurück. Ende Oktober ist es nun wieder so weit: Aus der Sommerzeit wird Winterzeit. Doch wann ist die Zeitumstellung im Oktober?

Die Zeitumstellung findet immer nach dem gleichen Schema statt: Am letzten Sonntag im Oktober um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit wechseln wir in die Winterzeit. Am letzten Sonntag im März wechselt Mitteleuropa um 2 Uhr nachts zurück in die Sommerzeit.

Die Winterzeit 2022 beginnt somit in der Nacht zu Sonntag, dem 30. Oktober. Um 3 Uhr nachts wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt, auf 2 Uhr. Damit verlängert sich die Nacht um eine Stunde. Zwar ist es morgens dann schon früher hell – am Abend aber kommt auch die Dunkelheit eine Stunde früher als im Sommer.

Zeitumstellung: Vorerst weiterhin Winterzeit und Sommerzeit

Im Gegensatz zur Sommerzeit, die viele europäische Länder erst seit etwa 1980 nutzen, gilt die Winterzeit als Normalzeit. Immer wieder gibt es Diskussionen über den Sinn und Nutzen der Sommerzeit, viele fordern ihre Abschaffung.

2019 stimmte das EU-Parlament sogar einem Vorschlag der Europäischen Kommission zu, die Zeitumstellung im März tatsächlich wieder abzusetzen. Der Europäische Rat, ohne dessen Zustimmung aus dem Vorschlag kein EU-Gesetz werden kann, hat allerdings ebenfalls zuletzt 2019 über das Thema diskutiert.

Es sieht also so aus, als müsste Deutschland zumindest vorerst weiterhin an seinen Uhren drehen. Nach dem Oktober passiert das übrigens wieder in der Nacht auf den 26. März 2023. Dann erfolgt die Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit. (reba)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.