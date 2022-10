Schleswig-Holstein Zwei tote Männer in Sparkassenfiliale gefunden

In einer Sparkassenfiliale in Schleswig sind zwei tote Männer gefunden worden.

Grausamer Fund in einer Sparkassenfiliale in Schleswig: In einem Vorraum werden zwei leblose Männer entdeckt. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei nicht.