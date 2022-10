Vulkanausbruch auf Stromboli: Warnung für Bewohner & Touristen

Vulkane gibt’s doch nicht bei uns? Wer das denkt hat weit gefehlt, denn einige Vulkane in Europa spucken fast täglich Feuer und Asche. Eine Auswahl der in Europa aktiven Vulkane haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Rom. Am Sonntag hat es seinen stärkeren Vulkanausbruch auf der italienischen Mittelmeerinsel Stromboli gegeben. Aus dem gleichnamigen Vulkan nördlich von Sizilien quoll am Vormittag ein Schwall Lava aus dem Krater, bevor er sich seinen Weg talwärts bis ins Meer bahnte. Das ging aus einer Mitteilung des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie hervor.

Das Naturschauspiel wurde in Amateurvideos festgehalten. Zu sehen ist, wie dichter Qualm an der Stelle aufsteigt, an der die glühende Lava ins Meer fließt. Das Ereignis am Sonntag war so stark, dass seismische Geräte anschlugen. Über Schäden oder Verletzte lagen am Sonntagabend allerdings keine Informationen vor.

Dopo il flusso piroclastico principale di questa mattina, lungo la Sciara del Fuoco dello #Stromboli stanno continuando a formarsi alcuni flussi minori che interessano tutto il pendio settentrionale del vulcano, allo stesso tempo la colata di lava continua a riversarsi in mare. pic.twitter.com/35RkkW4CEM — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) October 9, 2022

Vulkanausbruch auf Stromboli: Menschen sollen Häuser nicht verlassen

Der Zivilschutz verwies in einer Mitteilung auf die allgemeinen Hinweise des Bürgermeisters von Lipari, zu dessen Gemeinde das mit wenigen Hundert Menschen besiedelte Stromboli gehört. Darin wurden die Bewohner und Touristen etwa angehalten, nicht das Haus zu verlassen sowie Mund, Nase, Kopf und Augen vor der Asche zu schützen. Wer sich auf einem Boot befinde, solle ins offene Meer steuern.

Der Stromboli ist ebenso wie der Ätna auf Sizilien ein aktiver Vulkan. Der knapp 930 Meter hohe Stromboli bricht besonders regelmäßig aus und ist damit schon zur Touristenattraktion geworden. (dpa/fmg) Ebenfalls interessant: Forscher warnen: Supervulkane bedrohen die Zivilisation

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.