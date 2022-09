Charles III: Welche Macht hat der britische König?

Nationalhymne, Geldscheine- und münzen, Briefkästen, Pässe und Namen von Institutionen - mit dem Tod von Königin Elizabeth II. und der Thronbesteigung von König Charles III. ändert sich in Großbritannien und vielen Staaten des britischen Commonwealth so einiges.

Vom Geld bis zur Nationalhymne: Das ändert sich nun in Großbritannien

Berlin. Seit dem 8. September ist Großbritannien ein anderes Land. Mit dem Tod von Königin Elisabeth II. hat ihr Sohn Charles den Thron bestiegen. Zwar ist Charles III. noch nicht zum König gekrönt worden, dennoch beherrscht er das Vereinigte Königreich. Welche Macht fällt dem neuen König damit zu?

Die Frage nicht so einfach zu beantworten. Zwar ist das Vereinigte Königreich eine konstitutionelle Monarchie, die Stellung und Aufgaben des Königs sind also in der Verfassung festgelegt. Doch Großbritannien besitzt keine niedergeschriebene Verfassung, wie etwa die Bundesrepublik mit dem Grundgesetz. Stattdessen wird die Macht des Königs – seine Hoheitsrechte und seine verfassungsmäßige Rolle – von einem Regelwerk bestimmt, das aus Gesetzen, Gewohnheitsrechten und Präzedenzfällen besteht.

Manche existieren in schriftlicher Form, andere beruhen auf Traditionen und Bräuchen (engl.: constitutional conventions). Diese sind vor Gericht nicht durchsetzbar, vergleichbar mit dem Neutralitätsgebot, nach dem deutsche Bundespräsidenten ihre Parteimitgliedschaft ruhen lassen, solange sie das Amt bekleiden.

King Charles II.: Was darf der König?

Als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs unterliegt auch König Charles III. einem solchen Neutralitätsgebot. Er übt kein Wahlrecht aus, weder aktiv noch passiv. Damit ist es ihm unmöglich, etwa Premierminister einer Regierung zu werden, oder eine Partei zu wählen.

Dennoch übernimmt er innerhalb der Regierung – die formal seine Regierung ist – bestimmte Aufgaben. Als König darf Charles III. das Parlament und seine einzelnen Sitzungsperioden einberufen, auflösen und vertagen. Zur Parlamentseröffnung verließt der König die King's Speech, in der die Regierung ihr Programm für die kommende Sitzungsperiode vorstellt. Verlesen ist dabei wörtlich zu nehmen: Die Rede wird immer von der Regierung geschrieben, nie dem König.

Die Ernennung und Entlassung von Premierministerinnen und -ministern fällt ebenfalls Charles III. zu. Das bedeutet aber nicht, dass der britische Regierungschef der Willkür der Königs ausgeliefert ist. Der Premierminister wird von jener Partei gestellt, die die Mehrheit im britischen Unterhaus hält, seine Ernennung durch den König ist Formsache. Bei der Entlassung sieht es etwas anders aus. Hat ein Premierminister das Vertrauen im Unterhaus verloren, kann er vom König entlassen werden, auch wenn er sich weigert, zurückzutreten.

König Charles III mit seinen Söhnen, Thronfolger Prinz William (l.) und Prinz Harry (r.), Prinzessin Anne bei einer Prozession in London.

Foto: Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images

Welche politischen Rechte hat der König?

Ähnlich verhält es sich bei der Zustimmung zu im Parlament verabschiedeten Gesetzen, dem sogenannten Royal Assent. Ein Gesetz in Großbritannien wird erst dann rechtskräftig, wenn das Staatsoberhaupt es unterzeichnet hat. Theoretisch kann der König so verhindern, dass ein Gesetz in Kraft tritt. Eine echte Hürde im Gesetzgebungsverfahren stellt dies heute nicht mehr dar. Zum letzten Mal wurde der Royal Assent im Jahr 1707 verweigert. Die Zustimmung wird erwartet, je nach Auslegung der Regeln erfolgt sie auch automatisch.

Grundsätzlich hält der König auch echte Macht in seinen Händen. Er kann Krieg erklären und die Streitkräfte einsetzen, deren Oberbefehlshaber er ist. Er darf Verträge mit anderen Staaten schließen und Außenpolitik betreiben. Diese Hoheitsrechte nimmt der britische Monarch aber nur noch auf Anraten seiner Minister wahr. Traditionell wird vom König erwartet, dass er dem Rat seiner Ministerinnen und Minister folgt. Ansonsten üben diese die Hoheitsrechte eigenverantwortlich aus.

Damit lässt sich festhalten, dass die politische Macht des Königs minimal ist. Er herrscht, aber er regiert nicht. Die Geschicke Großbritanniens werden von seiner Regierung, der demokratisch gewählten Premierministerin und den Ministern gelenkt. Die Befugnisse des Königs sind im Großen und Ganzen zeremonieller Natur, streng eingehegt von der ungeschriebenen Verfassung des Landes.

König Charles III: Ein mächtiger Herrscher?

Dennoch ist der König in Großbritannien eine mächtige Institution, alleine schon wegen seines gigantischen Vermögens. Im Bereich der Politik besitzt er Verfassungsrechtlern zufolge außerdem drei wichtige Rechte: Er darf beraten, er darf ermutigen und er darf warnen. Damit besitzt Charles III. viel Einfluss auf die Zukunft Großbritanniens und seiner Untertanen. Das gilt besonders für die britische Kultur.

Die Monarchie steht einerseits zwar für Beständigkeit und die Einheit des Königreiches. Andererseits sagen Kritikerinnen, sie stehe dem Wandel im Weg. Die britische Journalistin und Bürgerrechtlerin Polly Toynbee etwa schrieb im Jahr 2011 anlässlich der bevorstehenden Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton, feudale Gedanken und Fantasien prägten die britische Psyche. Die Bilder von der Queen bei der Parlamentseröfffnung zögen die britische Gesellschaft Jahr "zurück in die Geschichte", in die Ära des Empires und "eine Welt größtenteils fingierter nationaler Mythen".

Die Monarchie und ihre Rituale hätte die Briten "zu schlechten Europäern gemacht", die sich für etwas besonderes hielten. Wo die europäischen Staaten nach Jahrhunderten von Kriegen neue demokratische Identitäten gefunden hätten, habe Großbritannien dies nicht getan.

Insofern fällt dem neuen König Charles III. tatsächlich große Macht zu. Er kann nach den 70 Jahren Herrschaft von Elisabeth II. Großbritannien kulturell reformieren. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Charles gilt, im Gegensatz zu seiner Mutter, als Meinungstark. Ihm wird ein grüner Daumen nachgesagt, er interessiert sich für Landwirtschaft, Klimaschutz ist ihm wichtig. Gut möglich, dass er seinen Einfluss nutzt – und Großbritannien zu einem Vorreiter im Kampf gegen die Klimakrise wandelt. Der britische "Guardian" formuliert das so: "Das Land durchlebt Zeiten großer Veränderung."

Elizabeth II. kommt am 21. April 1926 um 2.40 Uhr morgens als Prinzessin Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Bei ihrer Geburt stand Elizabeth an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Foto: ZUMA Press / imago

Diese Aufnahme zeigt die junge Elizabeth an ihrem ersten Geburtstag mit ihrer Großmutter Mary. Als Elizabeths Großvater Georg V. starb, folgte ihr Onkel als Eduard VIII. auf den Thron. Der dankte 1936 aber ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Foto: ZUMA Press / imago

An seiner Stelle wird Elizabeth’ Vater, Georg VI, neuer König. Nach seiner feierlichen Krönung am 12. Mai 1937 zeigten sich die neue Königin Elizabeth (links) und ihre älteste Tochter Prinzessin Elizabeth dem Volk. Elizabeth rutscht damals auf Platz zwei der britischen Thronfolge. Foto: PA / dpa

Prinzessin Elizabeth (r.) und ihre jüngere Schwester Prinzessin Margaret. Sie stirbt bereits am 9. Februar 2002 im Alter von 71 Jahren. Foto: UIG / imago

Die Geschwister Elizabeth und Margaret mit den Eltern Vater George VI und Mutter Elizabeth. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi



Am 20. November 1947 heiratet Prinzessin Elizabeth den deutsch-griechisch-dänischen Leutnant Philip Mountbatten und setzte sich damit gegen den Willen ihrer Eltern durch. Foto: Press Association / dpa

Die Verbindung zwischen Elizabeth und Philip ist nicht unumstritten, ... Foto: UPI INP / dpa

... denn Philip ist im Ausland geboren und seine Schwestern sind mit deutschen Adligen verheiratet, die Verbindungen zu den Nationalsozialisten hatten. Diese Aufnahme der Frischvermählten wurde am 23. November 1947 aufgenommen – kurz nach ihrer Heirat. Foto: Keystone Press Agency/ZUMA Press / imago

Am 14. November 1948 wird Thronfolger Prinz Charles geboren. Elizabeth ist während seiner Kindheit oft abwesend, was sie im Nachhinein bereut, wie sie einmal sagt. Das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht immer reibungslos. Prinzessin Anne, das zweite Kind, kommt am 15. August 1950 zur Welt. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Neben Charles und Anne bekommt Königin Elizabeth noch zwei weitere Kinder. 1960 wird Andrew (Foto) geboren, 1964 dann Edward. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International



Nach dem Tod von Georg VI. besteigt Elizabeth am 6. Februar 1952 mit nur 25 Jahren den Thron. Somit feiert sie bereits den 65. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Ihre Krönung findet am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt. Es ist die erste Krönung, die live im Fernsehen übertragen wird – gegen den Willen des damaligen Premierministers Winston Churchill. Doch die Übertragung wird ein voller Erfolg. Der Absatz von Fernsehgeräten steigt vor dem Ereignis rapide an. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Nach der Krönungszeremonie zeigt sich die frischgebackene Königin Elizabeth II. mit den Kindern Prinz Charles, Prinzessin Anne sowie Ehemann Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Foto: dpa EPU / dpa

Allein in den ersten zwölf Monaten nach Thronbesteigung bringt es Queen Elizabeth II. auf rund 65.000 bereiste Kilometer. Während ihrer sechsmonatigen Commonwealth-Reise 1953/54 besucht sie mit Prinz Philip zwölf Länder. Auf dem Foto sind sie in Sydney zu sehen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Und das ist erst der Anfang: Im Februar 1956 ist sie zum Beispiel in Nigeria (Foto). Mehr als vier Jahrzehnte (1953 bis 1997) ist die Britannia, die königliche Yacht, die schwimmende Residenz ihrer Majestät. Im Laufe der Jahre segelt die Queen auf ihr weit mehr als stolze eine Million Meilen und besuchte sogar die Karibik und Südafrika. Foto: Fox Photos / Getty Images

Damit gilt die Königin als das Staatsoberhaupt der Geschichte, das am weitesten reist. Foto: ZUMA Press / imago



In ihrer Regentschaft traf Elizabeth II. mit allen wichtigen Politikern zusammen. 1996 begegnet sie Nelson Mandela. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

2011 sind der damalige US-Präsident Barack Obama und die Ex-First Lady zu Besuch. Die Gäste müssen dabei über die besondere Begrüßung der Queen Bescheid wissen. Männer machen den Diener (nur der Kopf), die Frauen einen Knicks. Die korrekte Anrede ist „Your Majesty“, danach „Ma’am“. Michelle Obama bricht aber vor ein paar Jahren ein Tabu und umarmt die Queen leicht. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Vor allem Deutschland ist der Königin ans Herz gewachsen. Im Juni 2015 trifft sich Queen Elizabeth II. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel – der fünfte Besuch der Königin in Deutschland. Foto: Handout / Getty Images

Privat interessierte sich Königin Elizabeth II. für den Reitsport. Sie besitzt und züchtet Englische Vollblüter und besucht gerne das traditionsreiche britische Pferderennen in Ascot. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi

Und selbst im hohen Alter – wie hier 2002 – unternimmt die Königin noch Reitausflüge. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS



Im Zusammenhang mit ihrer Familie passiert Elizabeth II. der wohl größte Fehler ihrer Regentschaft: der Umgang mit dem Tod Prinzessin Dianas am 31. August 1997. Das Königshaus setzt die Fahne des Buckingham-Palasts nur mit erheblicher Verzögerung auf Halbmast, als Diana verunglückt war. Elizabeth II. hat die Stimmung im Volk falsch eingeschätzt. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

2002, genau am 30. März, trauert die Königin um ihre Mutter Elizabeth. Zwei Jahre zuvor hatte „Queen Mum" (links) noch ihren 100. Geburtstag gefeiert. Foto: Ian Waldie / dpa

Knapp acht Jahre nach dem Tod Dianas heiratet auch Prinz Charles wieder. Am 9. April 2005 ging es mit Jugendliebe Camilla Parker-Bowles vor den Traualtar. Foto: epa PA GRANT/POOL WPA ROTA POOL / dpa

Elizabeth II. war Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Staatsoberhaupt der Commonwealth-Staaten, zu denen neben anderen Ländern Kanada, Australien und Neuseeland gehören. Foto: Toby Melville / Pool / dpa

Queen Elizabeth II. war die am längsten regierende britische Monarchin. Kein anderer Monarch vor ihr hat in einem so hohen Alter regiert. Sie überholte sogar ihre Ururgroßmutter Victoria (1837-1901). Foto: POOL / REUTERS



Immer an ihrer Seite: Prinz Philip. Die beiden waren 69 Jahre lang verheiratet. 2007 feierten sie Diamanthochzeit. Auf dem Foto sind die beiden mit den Kindern Prinz Charles (links unten), Prinz Andrew, Prinzessin Anne und Prinz Edward (von links) zu sehen. Foto: Tim Graham / Pool / dpa

Der 90. Geburtstag von Elizabeth II. am 21. April 2016 wird in ganz Großbritannien gefeiert. Die Bürger sind aufgerufen, eigene Straßenfeste zu veranstalten und die Monarchin hochleben zu lassen. Foto: POOL / REUTERS

Elizabeth II. galt als sehr pflichtbewusste Königin. Foto: Andy Rain / dpa

Prinz Charles (l-r), Herzogin Camilla, Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate stehen 2018 auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luftparade zum 100. Jahrestag der britischen Luftwaffe zu beobachten. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Bis zuletzt arbeitet sie täglich und war dafür bekannt, ihre Post sehr sorgfältig durchzuarbeiten. Foto: Andy Rain / dpa



Prinz Philip: Der Ehemann der Queen starb am 9. April 2021, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, in Schloss Windsor. Sein Tod war ein schmerzhafter Verlust für die Queen, für die er immer ein wichtiger Berater und Wegbegleiter gewesen war. Foto: Alastair Grant/AP Pool/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Königin Elizabeth II. im Juni 2022 auf dem Balkon des Buckingham Palastes, neben ihr der Herzog von Kent. Foto: dpa

Königin Elizabeth II. beobachtet vom Balkon des Buckingham Palace aus die Geburtstags-Parade "Trooping the Colour". Foto: dpa

Am 6. September 2022 empfängt die Queen die neue Premierministerin Liz Truss auf Balmoral . Foto: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

Königin Elizabeth II. stirbt am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren. Foto: Andy Rain/EPA/dpa



Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.