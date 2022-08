Füchsen begegnet man in Berlin immer wieder mal. Aber auf dem Dach sind sie doch eher selten zu finden.

Ein junger Fuchs auf einem Dach in Charlottenburg.

Tiere Ein Fuchs auf dem Dach - und das mitten in Berlin

Berlin. Tierische Überraschung in Berlin-Charlottenburg: Am Wochenende bekamen die Bewohner einer Dachgeschosswohnung dort Besuch von einem Fuchs. Sie entdeckten das Tier am Samstagmorgen auf dem Balkon, wie die Polizei mitteilte. Dann sei der Fuchs auf das Dach geflüchtet.

Polizisten drängten ihn schließlich zurück auf den Balkon. «Er ist dann durch die Wohnung und das Treppenhaus unversehrt auf die Straße gelaufen», sagte eine Polizeisprecherin. Der Fuchs sei scheu gewesen und habe niemanden angegriffen, hieß es weiter.

In Berlin begegnet man immer mal wieder Füchsen, etwa beim Spaziergang oder auf dem Heimweg. Erst vor einigen Wochen war in einer Berliner Senatsbehörde ein Fuchs gesichtet worden.