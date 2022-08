Heinz Behrens: DDR-Schauspieler mit 89 gestorben

Berlin. Der DDR-Schauspieler Heinz Behrens ist tot. Wie der Sender MDR unter Berufung auf seine Familie berichtet, ist er am Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren gestorben.

Geboren wurde Behrens am 30. September 1932 in Grünberg in Schlesien - heute Zielona Góra in Polen. Nach seinem Studium in Halle spielte er Theater in Rostock, Erfurt und Dessau.

Sein Leinwanddebüt hatte er in der Fernsehproduktion "Liebe auf den ersten Blick" im Jahr 1960. Ein Jahr später wurde Behrens Teil des Schauspielensembles der DDR-Fernsehanstalt DFF (Deutscher Fernsehfunk).

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Heinz Behrens: Seine bekannteste Filmrolle

Bekannt wurde Behrens vor allem durch seine Rolle als Horst Baumann in der DFF-Filmreihe "Maxe Baumann" und durch Haupt- und Nebenrollen in über 20 Produktionen des Fernsehtheaters Moritzburg.

Nach der Wende 1989 kehrte er wieder verstärkt auf die Theaterbühnen zurück und spielte unter anderem in Zürich, Berlin und Dresden.