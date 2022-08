T.C. aus "Magnum": TV-Star Roger E. Mosley gestorben

Berlin. Die Film- und Fernsehbranche hat einen Star verloren: Roger E. Mosley ist Medienberichten zufolge tödlich verunglückt. Der 83-Jährige wurde mit der Rolle des gutmütigen Helikopter-Piloten Theodore "T.C." Calvin in der US-Serie "Magnum" zu einem der bekanntesten TV-Gesichter der 1980er Jahre.

Wie die "Los Angeles Times" und der "Hollywood Reporter" unter Berufung auf die Tochter Mosleys berichten, starb der Schauspieler am Sonntag in einem Krankenhaus in Los Angeles. Er hatte sich demnach am vergangenen Donnerstag bei einem Autounfall verletzt.

"Magnum"-Star im Kreise der Familie gestorben

Der Sender CNN verweist auf eine Facebook-Mitteilung der Tochter, in der die Familie Abschied nimmt. "Wir könnten niemals so einem großartigen Mann nachtrauern. Wir fänden jede in seinem Namen verschüttete Träne furchtbar. Es ist Zeit, das Vermächtnis, das er uns allen hinterlassen hat, zu feiern. Ich liebe dich, Papi." Dem Beitrag zufolge starb Mosley friedlich im Kreise seiner Familie. (dpa)