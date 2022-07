Rügen: Frau rettet Jugendliche aus der Ostsee und stirbt selbst

Eine 57-Jährige rettete am Freitagabend auf Rügen zwei Jugendliche aus der Ostsee. Anschließend verstarb sie in einem Krankenhaus.

Berlin. Auf der Insel Rügen starb am Freitagabend eine Frau, nachdem sie zwei Jugendliche aus dem Wasser gerettet hat. Wie die Polizei mitteilt, sei die 57-jährige Frau bei der Rettungsaktion im Ostseebad Thiessow in Mönchgut selbst in Not geraten und anschließend in einem Krankenhaus verstorben. Die Kriminalpolizei aus Stralsund ermittelt zur Todesursache.

Gemeinsam mit einem anderen Helfer hatte sich die Frau den ersten Erkenntnissen zufolge in die Ostsee begeben, um zwei Jugendliche zu retten. Die beiden Minderjährigen seien wegen des starken Wellengangs in Lebensgefahr geraten, so die Polizei Neubrandenburg.

Rügen: Helferin gerät bei Rettung selbst in Not

Den Helfenden sei es zwar gelungen, die Jugendlichen zu retten, doch die Frau sei anschließend selbst in Not geraten, heißt es weiter. Sie habe es nicht mehr alleine an Land geschafft. "Zwei Strandbesucher eilten ihr zur Hilfe und bargen die inzwischen leblose Frau aus dem Wasser", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Doch weder die Reanimationsmaßnahmen der anderen Strandbesuchenden noch jene der Rettungskräfte konnten die Frau zurückholen. Sie sei wenig später in einem Krankenhaus in Bergen verstorben, so die Polizei. Zu der genauen Todesursache ermittle der Dauerdienst der Kriminalpolizei Stralsund, die Ermittlungen dauern derzeit noch an. (reba/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.