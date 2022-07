Mallorca: Untersuchungshaft – Alle "Kegelbrüder" auf Kaution frei

Berlin. Die verbliebenen acht Männer der sogenannten "Kegelbrüder" sind am Freitagnachmittag offenbar aus dem Gefängnis freigekommen. Die deutschen Urlauber waren mit fünf weiteren Vereinsfreunden auf Palma de Mallorca in Untersuchungshaft gekommen, nachdem sie mutmaßlich einen schweren Brand in einer Strandbar ausgelöst hatten. Die Beschuldigten beteuern ihre Unschuld.

Wie mehrere Medien berichten, kamen die acht Inhaftierten am Freitag gegen eine Kaution von jeweils 12.000 Euro frei. Das soll eine Ermittlungsrichterin entschieden haben. Damit sind alle Inhaftierten des Kegelclubs aus Münster wieder auf freiem Fuß. Die ersten fünf Beschuldigten waren bereits Anfang Juni aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Die Bar "Why Not Mallorca?" in Palma war beim Brand zerstört worden

Foto: dpa

Kegelbrüder auf Mallorca: Festnahme schon im Mai

Die Geschichte um die Kegelbrüder hatte am 20. Mai am Ballermann begonnen – kurz, nachdem die Freunde auf der Insel gelandet waren. Am selben Vormittag hatte ein Brand an der Playa de Palma eine Bar zerstört und ein Bordell, eine Privatwohnungen und das angrenzende Hotel beschädigt.

Der Polizei zufolge soll eine weggeworfene Zigarette den Brand auf dem Schilfdach der Bar ausgelöst haben. Zunächst hatten Augenzeuginnen ausgesagt, die Kegelbrüder hätten auf den Hotelbalkonen gefeiert und dabei auch geraucht. Am selben Tag nahmen die Beamten die Männer fest. Wie der Brand entstanden ist, ist auch nach der Freilassung der Beschuldigten weiterhin unklar. (reba)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.