Twitter-Störung: Kurznachrichtendienst kurzzeitig nicht erreichbar

Eine Störung legte den Kurznachrichtendienst Twitter am Donnerstag lahm. Was das andauernde Problem verursacht hat, ist nicht klar.

Netzwerk Twitter down: Störung beim sozialen Netzwerk

Berlin. Eine Störung legte am Donnerstagnachmittag das soziale Netzwerk Twitter lahm. Der Kurznachrichten- und Micro-Blogging-Dienst zeigte ab etwa 14 Uhr Fehlermeldungen. Waren zunächst vor allem die Profile von Nutzern und Nutzerinnen nicht erreichbar und Funktionen nicht verfügbar, zeigte kurze Zeit später die gesamte Webseite eine Fehlermeldung.

Auch auf dem Meldungsportal "Alle Störungen" gingen in dem Zeitraum eine enorme Menge an Meldungen über den Ausfall ein. Was die mittlerweile behobene Störung verursacht hat, ist noch nicht klar. Twitter selbst hat sich noch nicht zu dem Problem geäußert. (fmg)

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.