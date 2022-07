Explosion in Hemer: Tote Frau aus Trümmern geborgen

In Nordrhein-Westfalen ist bei einer Explosion ein Mehrfamilienhaus eingestürzt. Eine tote Frau wurde unter den Trümmern gefunden.

Feuerwehrleute untersuchen die Trümmer eines eingestürzten Hauses in Hemer (Nordrhein-Westfalen).

Unglück Explosion in Hemer: Haus eingestürzt – Tote Frau geborgen

Berlin. Bei einer Explosion im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) ist am Freitag ein Mehrparteienhaus komplett zerstört worden. Laut Polizeiangaben sind bei dem Unglück in der Stadt Hemer mehrere Menschen verletzt worden. Eine Frau konnte am Samstagmorgen nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden.

Die Rettungskräfte suchten auch am Vormittag weiter. Die Einsatzstelle wurde beschlagnahmt und durch Kräfte der Polizei gesichert. Zuvor waren in der Nacht zum Samstag zwei Menschen aus den Überresten des Hauses gerettet worden. Rettungskräfte versorgten einen Mann und eine Frau zunächst vor Ort medizinisch und brachen sie dann in eine Klinik.

Explosion in Hemer: Ermittlungen zur Ursache dauern an

Bereits am Freitagabend waren zwei Verletzte geborgen worden. Eines der Opfer befand sich mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, die andere Person war den Angaben zufolge nur leicht verletzt worden. Drei der insgesamt acht Hausbewohner seien zum Zeitpunkt des Einsturzes wohl nicht zu Hause gewesen.

Explosion in Hemer: Rettungkräfte tragen einen verletzten Mann in einen Krankenwagen.

Foto: Markus Klümper/dpa

Die Ursache des Unglücks steht noch nicht fest. Feuerwehr und Polizei gehen jedoch von einer Gasexplosion aus. Die Ermittlungen dauern an.

Die umstehenden Häuser waren am Freitag nach dem Vorfall evakuiert und der Bereich um den Unglücksort weiträumig abgesperrt worden. Die Explosion ereignete sich in Hemer bei Iserlohn im Märkischen Kreis. (dpa/fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.