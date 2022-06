Kriminalität Nach Amoklage an Berufskolleg - Tatverdächtiger festgenommen

Amoklage am Freitag: Einsatzfahrzeuge stehen vor dem Berufskolleg in Bielefeld.

Am letzten Schultag vor den Sommerferien hört ein Lehrer in Bielefeld plötzlich Schüsse im Schulgebäude. Die Polizei stellt sich auf eine Amoklage ein - doch am Ende geht der Einsatz glimpflich aus.