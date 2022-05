Bei einer Kirchenveranstaltung haben in einem Gedränge mindesten 31 Menschen ihr Leben verloren, weitere wurden verletzt.

Unfälle Polizei: 31 Tote in Gedränge bei Kirchenveranstaltung

Lagos. In einem Gedränge bei einer Kirchenveranstaltung im Süden Nigerias sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Port Harcourt verletzt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte.

© dpa-infocom, dpa:220528-99-463035/3

