Kriminalität Täter schießt an Schule in Bremerhaven und verletzt Frau

Die Polizei ist in Bremerhaven im Einsatz. (Symbolbild).

Spezialkräfte in einem Gymnasium, die Polizei bittet die Bevölkerung, die Gegend zu meiden: In Bremerhaven sind in einer Schule Schüsse gefallen. Eine Person wurde festgenommen.