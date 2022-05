Wildtier Braunbär erneut in Oberbayern gesichtet

Eine Wildtierkamera hat am frühen Montagmorgen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen einen Braunbären aufgenommen.

Wieder ein Bär: Zwei Mal ist ein Tier in den vergangenen Tagen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in eine Fotofalle getappt. In der Region ist man deshalb aber nicht beunruhigt.