ESC 2023: Das Finale live im TV und Stream sehen – So geht's

Turin.

Am heutigen Abend findet das Finale des 66. Eurovision Song Contest statt

Die Show können Sie im TV und Livestream verfolgen

Wo der ESC übertragen wird

Es ist eines der größten TV-Events des Jahres: Der Eurovision Song Contest. 2023 findet er am 13. Mai im britischen Liverpool statt und wird von dort aus in die ganze Welt übertragen. Für Deutschland gehen dabei Lord Of The Lost ins Rennen. Wo Sie den ESC 2023 live verfolgen können, lesen Sie hier.

ESC 2023: Diese TV-Sender übertragen das Finale live

Wenn Sie das ESC-Finale im TV verfolgen möchten, haben Sie dafür zwei Möglichkeiten: Die Übertragung im Ersten oder auf ONE. Beide Sender gehören zur ARD und zeigen dasselbe Programm – es ist also fast egal, wo Sie einschalten. Los geht es jeweils um 21 Uhr. In One wird allerdings das sogenannte "Social TV" eingeblendet, über das Zuschauerinnen und Zuschauer live über den ESC diskutieren können.

Vorab läuft auf beiden Sendern der "ESC-Countdown" mit Barbara Schöneberger. Dieser kommt 2023 jedoch nicht von der Hamburger Reeperbahn, sondern wird live aus Liverpool und wird in Kooperation mit dem österreichischen ORF und dem schweizer SRF gesendet. Nach dem Finale geht er im Ersten zurück zur selbsternannten "ESC-Babsi" und der "Aftershow", während One die Doku "Spektakulär und schräg – Best of Eurovision Song Contest" zeigt.

Den ESC 2023 online verfolgen: Hier läuft das Finale im Stream

Wer den ESC statt im Fernsehen lieber im Stream verfolgen möchte, hat ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. Dazu gehören:

Auf eurovision.de gab es in den vergangenen Jahren ein barrierefreies Angebot mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache. Es ist wahrscheinlich, dass dieses 2023 erneut angeboten wird.