Pandemie Millionen müssen in Shanghai in den Corona-Lockdown

Anwohner einer Wohnsiedlung stehen in Shanghai für einen Corona-Massentest Schlange.

Nach einem rasanten Anstieg der Corona-Infektionen geht Shanghai schrittweise in den Lockdown. Noch am Samstag hatten Behördenvertreter weitgehende Ausgangssperren in der Metropole ausgeschlossen.