Aprilscherze: Das sind die lustigsten Streiche für den 1. April

Am ersten April spielen sich viele Menschen Streiche. Lustige Ideen, wie Sie ihre Freunde und Kollegen in den April schicken können.

Berlin. Der April beginnt mit einem der lustigsten Tage des Jahres. Zumindest für diejenigen, die ihre Mitmenschen gerne mit einem Aprilscherz "in den April schicken" und den Streich später mit den Worten "April, April" auflösen. Darüber, woher der Brauch genau kommt, gibt es unterschiedliche Theorien.

Soweit bekannt wurde die Redensart "in den April schicken" zum ersten Mal 1618 in einem Dokument aus Bayern erwähnt. Heute feiern Menschen in unterschiedlichen Ländern den "April Fool's Day", wie er im englischsprachigen Raum heißt.

Wie Sie ihre Familie, Freunde und Arbeitskolleginnen und Kollegen "in den April schicken" können:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aprilscherze für den Arbeitsplatz

Das Toilettenschild von der Toilettentür auf eine andere Tür kleben und so die Kolleginnen und Kollegen mit einem anderen Raum überraschen, wenn sie schnell ins Bad wollen

Sich den Arbeitsplatz eines Kollegen oder der Chefin vornehmen und ihn mit peinlichen Boyband-Postern dekorieren

Zucker und Salz in der Teeküche vertauschen

Geld auf dem Boden kleben und versteckt die Kolleginnen beobachten

Am ersten April werden Streiche mit den Worten "April, April" aufgelöst.

Foto: Imago Images

Scherze für Familie und Freunde

Am Abend zuvor die Uhren eine halbe Stunde vorstellen und zuschauen, wie sich alle wundern, dass sie verschlafen haben

Mayonnaise in die Zahnpasta füllen oder Salz auf die Zahnbürste streuen

Sich in einem unbeobachten Augenblick eines der Handys schnappen und die Sprache ändern oder Telefonnummern vertauschen. Etwa die des Partners mit der des Arztes

In Süßigkeitenpapier gepacktes Gemüse verschenken

Dieser Text erschien zuerst auf www.morgenpost.de

Auch interessant: