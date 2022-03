Unfall Kleinflugzeug verunglückt - und bleibt in Garten liegen

Sankt Augustin. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Flugplatz Hangelar bei Bonn sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden.

Die einmotorige Cessna sei beim Start aus noch ungeklärter Ursache abgestürzt, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Daraufhin sei das Flugzeug über nahe gelegene Stadtbahn-Gleise gerollt, habe sich dabei überschlagen und sei dann auf dem Dach weitergerutscht. Im Garten eines Zweifamilienhauses sei es liegen geblieben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die beiden Insassen hätten sich selbst aus dem Flugzeug retten können, sagte der Sprecher. Einer der Männer sei mit einem Rettungshubschrauber in die Bonner Uniklinik, der andere mit einem Rettungswagen in das Troisdorfer Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr war mit etwa 80 Kräften im Einsatz. Fachleute suchten an der Unfallstelle nach der Ursache des Absturzes.

© dpa-infocom, dpa:220323-99-641012/4