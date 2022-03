Frühling nimmt weiter Fahrt auf

Offenbach. Nach einem bereits vielerorts sonnigen Start am Sonntag nimmt der Frühling in dieser Woche so richtig Fahrt auf. Blauer Himmel, viel Sonne und Temperaturen an der 20-Grad-Marke sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage in Deutschland voraus.

Vor allem im Westen und Südwesten gehen die Tageshöchsttemperaturen demnach kräftig nach oben. "Die Sonne lacht von früh bis spät vom Himmel und das sind mittlerweile ganze zwölf Stunden täglich", sagte ein DWD-Meteorologe am Montag in Offenbach. Nur die Nächte sind noch empfindlich frisch, örtlich gibt es weiterhin Frost.

Das trockene Frühlingswetter macht allerdings den Pflanzen und der Natur zu schaffen. Die Trockenheit werde immer mehr zum Problem, sagte der Meteorologe. In Ostdeutschland und Teilen des Südens fiel seit Monatsbeginn kein Tropfen Regen mehr. Entsprechend ist die Waldbrandgefahr vor allem im Osten mit Stufe vier von fünf schon sehr hoch. Auch am Sonntag fiel nur im äußersten Westen Deutschlands nennenswerter Regen. An der Grenze zu den Niederlanden waren es laut DWD zwei bis acht Liter pro Quadratmeter.

© dpa-infocom, dpa:220321-99-611525/3