New York Eislaufbahn am Rockefeller Center wird Rollschuhbahn

Die Schlittschuhbahn am Rockefeller Center in New York ist weltberühmt.

In den Wintermonaten besuchen Hunderttausende die Schlittschuhbahn am Rockefeller Center. In diesem Jahr wird sie in den Sommermonaten zur Rollschuhbahn umgebaut - das erste Mal seit rund 80 Jahren.