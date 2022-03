Claus Seibel: Ehemaliger ZDF-Moderator ist tot

Berlin/Mainz. Er galt als "Granseigneur" der Nachrichten: Der langjährige Moderator der ZDF-"heute"-Sendung, Claus Seibel, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das berichtete der öffentlich-rechtliche Sender in Mainz am Mittwoch. Zuvor hatten die Zeitungen der VRM den Tod Seibels gemeldet.

Der gebürtige Gießener hatte 34 Jahre lang die ZDF-Nachrichtensendung um 19.00 Uhr präsentiert.

Claus Seibel, Moderator der ZDF-Nachrichtensendung "heute" bei einem Pressetermin im Sendezentrum Mainz. Der langjährige Moderator ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Foto: Oliver Berg/dpa

Seibel begann seine lange Karriere beim Hessischen Rundfunk

Claus Seibel wurde am 16. September 1936 in Gießen geboren. Nach seinem Studium in Marburg und Berlin volontierte er beim Hörfunk des Hessischen Rundfunks. Dort war er von 1963 bis zu seinem Wechsel zum ZDF im Jahr 1971 als Nachrichtenredakteur, Chef vom Dienst der Hörfunknachrichten und als Sendeleiter tätig.

Er präsentierte am 1. Juli 1971 zum ersten Mal die "heute"-Nachrichten im ZDF und am 3. April 2005 zum letzten Mal. Seibel wurde so zum dienstältesten Nachrichten-Präsentator im deutschen Fernsehen. (fmg mit dpa/ots)