Im Essener Westviertel steht ein kompletter Wohnkomplex in Brand. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Notfälle Wohnkomplex in Essen brennt

Essen. Im Westviertel in Essen ist ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge ein kompletter Wohnkomplex in Brand geraten. "Es wurden alle verfügbaren Berufsfeuerwehren alarmiert", sagte ein Sprecher am frühen Montagmorgen.

Ob es Verletzte oder Tote gibt, konnte er noch nicht sagen. Das Feuer konnte demnach noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Auch zu einer möglichen Brandursache war bislang nichts bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-220914/4