Sturmtief "Zeynep" Drei Tote nach Sturm in Polen

Das Sturmtief "Zeynep" hat auch in Tschechien erhebliche Schäden angerichtet.

Auch in Deutschlands östlichen Nachbarländern sind die Einsatzkräfte im Dauereinsatz: In Polen werden Menschen von umstürzenden Bäumen erschlagen. In Tschechien kommt es zu Strom- und Zugausfällen.