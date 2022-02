Ätna: Vulkan auf Sizilien speit Asche und Lava in den Himmel

Der Ätna auf Sizilien ist am Donnerstagabend ausgebrochen. Für große Schäden sorgte der Ausbruch nicht – aber für spektakuläre Bilder.

Wer sich zum Vulkan Ätna auf Sizilien begibt, wird Zeuge eines atemberaubenden Naturspektakels. Der Ätna gehört zu den Vulkanen, die am häufigsten ausbrechen.

Vulkanausbruch: Alltag am Ätna

Sizilien. An Vulkanausbrüchen mangelt es Europa wirklich nicht. Von September bis Dezember 2021 hielt die Eruption am Cumbre Vieja die kleine KanareninselLa Palma in Atem – es war der folgenreichste Ausbruch in der Geschichte der Insel. Erst nach drei Monaten war der Ausbruch vorbei.Der Wiederaufbau nach dem verheerenden Ausbruch dauert an.

Auch im neuen Jahr macht der Vulkanismus in Europa keine Pause. Am Donnerstagabend spie der Ätna, Europas größter, aktiver, Vulkan, Lavafontänen.

Nella fase più violenta del parossismo prodotto ieri sera dal cratere di sud-est dell'#Etna sono state generate delle fontane di lava alte tra i 1.300 e i 1.500 metri, un valore incredibile che corrisponde a ben cinque Torri Eiffel o quattordici Duomi di Milano. pic.twitter.com/vIfwxjB15G — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) February 11, 2022

Ausbruch des Ätna: Keine Gefährdung für Menschenleben

Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Italien teilte mit, der Ätna habe eine 8000 Meter hohe Rauchsäule in die Luft gespuckt, außerdem seien drei Lavaströme an der Seite des Berges heruntergelaufen.

Am Freitagmorgen beruhigte sich der Ätna wieder. Lava trat nicht mehr aus – laut INGV strömt aber immer noch Asche aus dem Vulkankrater. Der Betrieb auf dem Flughafen in Catania wurde nicht gestört. Fotografinnen und Fotografen freuten sich auf Twitter über den Ausbruch, bei dem keine Menschenleben gefährdet wurden. Für sie brachte der Ausbruch des Ätna spektakuläre Bilder der Lavaströme und Aschewolke.