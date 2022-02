Bob Saget: Todesursache des Schauspielers bekanntgegeben

Bob Saget lieh "How I Met Your Mother" seine Stimme.

Berlin. Vor etwa einem Monat verstarb der Schauspieler Bob Saget plötzlich und unerwartet. Am Mittwoch veröffentlichte die Familie des "Full House"-Stars erstmals Details zur Todesursache: "Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass Bob an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben ist", hieß es in der Veröffentlichung der Angehörigen, die bei "TMZ" und "Hollywood Reporter" erschien.

Saget habe sich der Veröffentlichung zufolge in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida am Kopf gestoßen. Der Schauspieler habe sich allerdings keine Gedanken über den Verletzung gemacht, sondern sich anschließend zum Schlafen hingelegt. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum habe es nicht gegeben.

Fans liebten Bob Saget für seine Rolle als Danny Tanner in der Sitcom "Full House". Im Januar war der Komiker auf einer Bühnentour unterwegs. Er wurde nur 65 Jahre alt. An seiner Beerdigung kurz nach dem Todesfall nahmen viele Kolleginnen und Kollegen des Schauspielers teil.