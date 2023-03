Ostern 2023: Feiertage & Ferien im Überblick – Wann ist Ostern?

Gründonnerstag, Karfreitag oder Ostersonntag: Was an Ostern gefeiert wird, erklärt das Video.

Berlin.

Ostern ist das wichtigste Fest der christlichen Religion

Jedes Jahr im Frühjahr wird es gefeiert – allerdings immer an einem anderen Datum

Wann ist Ostern 2023? Und wann sind die Osterferien in den einzelnen Bundesländern? Das sind die Termine

Ostern und die damit verbundenen Feiertage haben für Christen auf der ganzen Welt eine große Bedeutung. In Deutschland sind sie als gesetzliche Feiertage anerkannt und bieten die Möglichkeit, sich vom Alltag zu erholen. Auch Schülerinnen und Schüler genießen rund um Ostern Ferien. Im Gegensatz zu festen Terminen wie Weihnachten variiert das Osterdatum jedoch jedes Jahr. Wir zeigen, wann Ostern 2023 ist und wann wo Osterferien sind. Mehr zum Thema: Alle Feiertage 2023 in Deutschland im Überblick

Wann ist Ostern 2023? So kann man das Datum berechnen

Auf welches Wochenende Ostern fällt, lässt sich leicht berechnen: Ostersonntag ist in jedem Jahr genau 46 Tage nach Aschermittwoch. Das Problem: Das Datum für das Ende der Karnevalszeit richtet sich nach dem Termin von Ostern. Wer also nicht schon weiß, wann Aschermittwoch ist, wird mit diesem Trick nicht weit kommen.

In diesem Fall hilft es nur, sich nach dem Mond zu richten. Kein Scherz: Das Datum für Ostern wird anhand der Mondphasen festgelegt. Denn Ostersonntag fällt immer auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Dieser beginnt je nach Jahr am 19., 20., oder 21. März. Ostern kann also theoretisch auf die Zeit zwischen dem 20. März und dem 25. April fallen. Auch interessant: Brauchtum – Darum sollte man in der Karwoche kein frisches Hemd tragen

Ostern ist das wichtigste Fest im Christentum.

Foto: ThomasVogel/istockphoto

Ostern 2023: Wann sind die einzelnen Feiertage

Für die Feiertage rund um Ostern 2023 ergeben sich anhand der oben genannten Berechnungen diese Daten:

Karfreitag 2023: 7. April

7. April Ostersonntag 2023: 9. April

9. April Ostermontag 2023: 10. April

Entgegen dem weit verbreiteten Irrglauben ist der Ostersonntag tatsächlich nur im Bundesland Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag. Karfreitag und Ostermontag gehören dagegen zu den neun Feiertagen im Jahr, die in ganz Deutschland einheitlich geregelt sind. Lesen Sie auch: Brückentage 2023 – So holen Sie das meiste aus ihrem Urlaub heraus

Wann sind die Osterferien 2023 in den einzelnen Bundesländern?

Die Ferien werden in Deutschland von Bundesland zu Bundesland individuell festgelegt. Das sind die Termine für die Osterferien 2023 in den einzelnen Bundesländern:

Baden-Württemberg: 6. bis 16 April 2023

6. bis 16 April 2023 Bayern: 1. bis 16. April 2023

1. bis 16. April 2023 Berlin: 1. bis 16. April 2023

1. bis 16. April 2023 Brandenburg: 1. bis 16. April 2023

1. bis 16. April 2023 Bremen: 25. März bis 11. April 2023

25. März bis 11. April 2023 Hamburg: Keine Osterferien

Keine Osterferien Hessen: 1. bis 23. April 2023

1. bis 23. April 2023 Mecklenburg-Vorpommern: 1. bis 12. April 2023

1. bis 12. April 2023 Niedersachsen: 25. März bis 11. April 2023

25. März bis 11. April 2023 Nordrhein-Westfalen: 1. bis 16. April 2023

1. bis 16. April 2023 Rheinland-Pfalz: 1. bis 10. April 2023

1. bis 10. April 2023 Saarland: 1. bis 12. April 2023

1. bis 12. April 2023 Sachsen: 7. bis 16. April 2023

7. bis 16. April 2023 Sachsen-Anhalt: 1. bis 10. April 2023

1. bis 10. April 2023 Schleswig-Holstein: 6. bis 23. April 2023

6. bis 23. April 2023 Thüringen: 1. bis 16. April 2023

Die Feiertage rund um Ostern fallen jedes Jahr auf ein anderes Datum.

Wann sind Ostern, Karfreitag und Co. im Jahr 2024?

Im Jahr 2024 fallen die Osterfeiertage auf ein früheres Datum als 2023 – teilweise sind die Feiertage sogar noch im März. An diesen Tagen wird im kommenden Jahr Ostern gefeiert:

Karfreitag 2024: 29. März

29. März Ostersonntag 2024: 31. März

31. März Ostermontag 2024: 1. April

Wann sind Ostern, Karfreitag und Co. im Jahr 2025?

Auch 2025 ändert sich das Datum von Ostern wieder. An diesen Tagen wird dann gefeiert:

Karfreitag 2024: 18. April

18. April Ostersonntag 2024: 20. April

20. April Ostermontag 2024: 21. April

(fmg)